موعد مباراة إنجلترا ضد الدانمارك في يورو 2024 و القنوات الناقلة

يسعى منتخب إنجلترا الحالم بلقب قاري أوّل إلى تحقيق فوزه الثاني عندما يلاقي الدانمارك في فرانكفورت ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وقبل هذه المواجهة، يتعيّن على مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، الذي يبحث عن فوزه الثاني تواليا، أن يحلّ معضلة فيل فودن الذي أخفق في نقل عدوى عروضه الرائعة مع فريقه مانشستر سيتي إلى المنتخب الوطني.

وأثار العرض المخيب الأخير لفودن مع منتخب بلاده جدلا بشأن استخدام ساوثغيت هذه الموهبة الرائعة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الفائت، بعد أن لعب دورا رئيسا في إحراز سيتي لقبه الرابع تواليا، بتسجيله 19 هدفا ونجاحه في 8 تمريرات حاسمة.

Turning up the tempo for tomorrow 🎚 pic.twitter.com/atRXB3yrTa — England (@England) June 19, 2024

لكن خلافا لعروضه الرائعة مع سيتي، فإنه لم يجد نفسه بعد في صفوف منتخب بلاده.

فقد عانى خلال مشوار إنجلترا إلى نهائي النسخة السابقة التي أقيمت صيف 2021، حيث بدأ بشكل ضعيف في أول مباراتين ولعب لمدة 25 دقيقة فقط، قبل أن يغيب عن الخسارة أمام إيطاليا في المباراة النهائية بسبب الإصابة.

ولم يقدّم فودن أيضا المستوى المعهود منه في مونديال قطر عندما خرج فريقه في ربع النهائي ضد فرنسا، وقد سجّل هدفا واحدا في آخر 13 مباراة دولية و4 أهداف فقط في 35 مباراة مع منتخب بلاده.

وتعد المباراة ثأرية للدانمارك التي خرجت أمام إنجلترا في نصف نهائي النسخة الأخيرة بخسارتها 1-2 بعد التمديد.

موعد مباراة إنجلترا والدانمارك والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الخميس الموافق 20 يونيو/حزيران 2024 على ملعب فرانكفورت، ومن المقرر أن تبدأ السابعة مساء 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية -صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 بالشرق الأول وشمال أفريقيا- عبر قنواتها: