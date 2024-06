موعد مباراة إنجلترا ضد الدانمارك في يورو 2024 و القنوات الناقلة

يسعى منتخب إنجلترا الحالم بلقب قاري أوّل إلى تحقيق فوزه الثاني عندما يلاقي الدانمارك في فرانكفورت ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وقبل هذه المواجهة، يتعيّن على مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، الذي يبحث عن فوزه الثاني تواليا، أن يحلّ معضلة فيل فودن الذي أخفق في نقل عدوى عروضه الرائعة مع فريقه مانشستر سيتي إلى المنتخب الوطني.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وأثار العرض المخيب الأخير لفودن مع منتخب بلاده جدلا بشأن استخدام ساوثغيت هذه الموهبة الرائعة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الفائت، بعد أن لعب دورا رئيسا في إحراز سيتي لقبه الرابع تواليا، بتسجيله 19 هدفا ونجاحه في 8 تمريرات حاسمة.

Turning up the tempo for tomorrow 🎚 pic.twitter.com/atRXB3yrTa

— England (@England) June 19, 2024