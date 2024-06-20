منتخب صربيا يهدد بالانسحاب من يورو 2024

يدرس الاتحاد الصربي لكرة القدم التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا" بشأن الهتافات العدائية التي يزعم أن الجماهير الكرواتية والألبانية رددتها في منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، ولم يستبعد انسحاب المنتخب الأول من البطولة.

وقال الأمين العام للاتحاد الصربي لكرة القدم يوفان سورباتوفيتش -لإذاعة "آر تي إس"- أنهم سيحثون الاتحاد الأوروبي على توقيع عقوبات على الاتحادين الكرواتي والألباني بسبب الهتافات التي يزعم أنها حدثت خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمس الأربعاء.

وقال "نطالب يويفا بتوقيع عقوبات، وإلا لن نستكمل منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم".

وأضاف "لا نريد أن نشارك في هذا، ولكن إذا لم يعاقبهم يويفا، سنفكر في كيفية المضي قدما".

وأضاف سورباتوفيتش أن الاتحاد الصربي تلقى عقوبة تتعلق بقضايا فردية، ولكنه أكد أن سلوك الجماهير كان أفضل بكثير من الآخرين بشكل عام.

وقال "أحد المشجعين تمت معاقبته بسبب الإهانات العنصرية، ولا نريد أن يتم تطبيق هذا على آخرين. نحن الصرب محترمون وطيبون، لذلك أطالب الجماهير بأن يبقوا كذلك ".

وفرض يويفا -أمس الأربعاء- غرامة مالية على صربيا وألبانيا بقيمة 10 آلاف يورو (10 آلاف و745 دولارا) بسبب "الرسائل الاستفزازية غير اللائقة بحدث رياضي" التي وجهها مشجعو الفريقين.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أنه تم تقليد أصوات القرود وتوجيه ذلك إلى اللاعبين خلال المباراة أمام صربيا في جيلسنكيرشن الأحد الماضي. ولم يتم القبض على المشجع أو طرده من الملعب في المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف، رغم وجود المشرفين والشرطة.

وذكر يويفا أنه يحقق في واقعة تمييز مزعومة.

ويلعب المنتخب الصربي حاليا مع نظيره السلوفيني، في حين يواجه المنتخب الدانماركي الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.