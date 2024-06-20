شاهد.. ألمانيا تتأهل وسويسرا تقترب من ثمن نهائي يورو 2024

بات المنتخب الألماني مستضيف نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-صفر الأربعاء في شتوتغارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجّل جمالا موسيالا (22) والقائد إيلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الأول على أسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية فانفردت بالصدارة (6 نقاط) بفارق نقطتين أمام سويسرا التي تعادلت مع أسكتلندا 1-1، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا (1-3).

وثأر "دي مانشافت"، بطل العالم 4 مرات وأوروبا 3 مرات، من المجر التي هزمته 1-صفر في عقر داره في لايبزيغ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2022 بعدما تعادلا 1-1 في الجولة الثالثة في بودابست في 11 يونيو/حزيران من العام ذاته.

سويسرا تقترب من التأهل

على ملعب راين إينرجي ستاديون في كولون، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء منتخب أسكتلندا مع نظيره السويسري.

وبادر منتخب أسكتلندا بالتسجيل عن طريق سكوت مكتوميناي في الدقيقة 11، لكن شيردان شاكيري أحرز هدف التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 26.

ويلعب منتخب أسكتلندا مباراته الأخيرة في المجموعة -الأحد- مع منتخب المجر (متذيل الترتيب) بلا نقاط، في حين يلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الألماني، حيث يكفيه التعادل فقط لبلوغ الأدوار الإقصائية دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للدور الثاني في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.