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ساهم بفوز ريال مدريد بدوري الأبطال.. لونين يفكر بالرحيل عن البرنابيو

Real Madrid's Ukrainian goalkeeper #13 Andriy Lunin jumps to make a saver during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 21, 2024. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
لونين حافظ على شباكه نظيفة في 12 مباراة من بين 32 خاضها مع ريال مدريد (الفرنسية)
2/6/2024

يبدو أن أيام الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد باتت معدودة في البرنابيو، لأنه لا يريد أن يكون بديلا لتيبو كورتوا وخاصة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه وكان أحد أسباب تتويج "الملكي" بدوري الأبطال.

واستغل لونين (25 عاما) فرصة إصابة الحارس الأساسي البلجيكي كورتوا، وقدم مستويات كبيرة مع ريال مدريد، وأسهم بشكل كبير في فوز الميرينغي بلقبي الليغا والمسابقة القارية الأم.

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وابتعد البلجيكي ما يزيد على 6 أشهر، وعندما بدأ التعافي تعرض لانتكاسة جديدة في الركبة استلزمت عملية جراحية أخرى في مارس/آذار الماضي.

ووفقا لما أوردته منصة "ريليفو" الإسبانية، فإن لونين يفكر في إمكانية الرحيل بشكل كبير، خاصة وأنه يعلم أنه قد لا يحصل على فرصة في الموسم القادم، في ظل التوقعات بعدم مشاركته أساسيا مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وغاب لونين عن نهائي دوري أبطال أوروبا -أمس- بسبب إصابته بالإنفلونزا، وكان على دكة البدلاء وشارك بالاحتفالات مع زملائه.

ويبدو أن النادي الملكي قد يجد نفسه مجبرا على التخلي عن خدمات حارسه، على الرغم من نجاحه في فترة سابقة بتجديد عقده إلى غاية 2025، وذلك بسبب رغبة الأخير في اختبار قيمته الفنية بعيدا عن النادي الملكي.

وكان لونين الحارس الأساسي، وتحمل مسؤولية الفريق الملكي في 31 مباراة نجح خلالها في تعويض كورتوا وكذلك تفوق على الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا المعار من تشلسي، ولكنه لم يكن مقتنعا خلال ظهوره في 20 مباراة بقميص ريال مدريد.

وتلقى لونين 32 هدفا خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات، في حين حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.

المصدر : الصحافة الإسبانية