ساهم بفوز ريال مدريد بدوري الأبطال.. لونين يفكر بالرحيل عن البرنابيو

يبدو أن أيام الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد باتت معدودة في البرنابيو، لأنه لا يريد أن يكون بديلا لتيبو كورتوا وخاصة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه وكان أحد أسباب تتويج "الملكي" بدوري الأبطال.

واستغل لونين (25 عاما) فرصة إصابة الحارس الأساسي البلجيكي كورتوا، وقدم مستويات كبيرة مع ريال مدريد، وأسهم بشكل كبير في فوز الميرينغي بلقبي الليغا والمسابقة القارية الأم.

وابتعد البلجيكي ما يزيد على 6 أشهر، وعندما بدأ التعافي تعرض لانتكاسة جديدة في الركبة استلزمت عملية جراحية أخرى في مارس/آذار الماضي.

🚨 Real Madrid FEARS that not starting Andriy Lunin in the Champions League final will push him to leave the club this summer! 😬🇺🇦 The Ukrainian has played every knock-out game to get them to the final. 👀 (Source: @relevo) pic.twitter.com/BhOSO2zFRg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 31, 2024

ووفقا لما أوردته منصة "ريليفو" الإسبانية، فإن لونين يفكر في إمكانية الرحيل بشكل كبير، خاصة وأنه يعلم أنه قد لا يحصل على فرصة في الموسم القادم، في ظل التوقعات بعدم مشاركته أساسيا مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وغاب لونين عن نهائي دوري أبطال أوروبا -أمس- بسبب إصابته بالإنفلونزا، وكان على دكة البدلاء وشارك بالاحتفالات مع زملائه.

We'll never forget your contribution in this season, Andriy Lunin 🌟🇺🇦 pic.twitter.com/hZ6wVKCMad — #15🏆 (@purpl3reignnn) May 31, 2024

ويبدو أن النادي الملكي قد يجد نفسه مجبرا على التخلي عن خدمات حارسه، على الرغم من نجاحه في فترة سابقة بتجديد عقده إلى غاية 2025، وذلك بسبب رغبة الأخير في اختبار قيمته الفنية بعيدا عن النادي الملكي.

وكان لونين الحارس الأساسي، وتحمل مسؤولية الفريق الملكي في 31 مباراة نجح خلالها في تعويض كورتوا وكذلك تفوق على الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا المعار من تشلسي، ولكنه لم يكن مقتنعا خلال ظهوره في 20 مباراة بقميص ريال مدريد.

وتلقى لونين 32 هدفا خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات، في حين حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.