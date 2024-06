ساهم بفوز ريال مدريد بدوري الأبطال.. لونين يفكر بالرحيل عن البرنابيو

يبدو أن أيام الأوكراني أندري لونين حارس ريال مدريد باتت معدودة في البرنابيو، لأنه لا يريد أن يكون بديلا لتيبو كورتوا وخاصة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه وكان أحد أسباب تتويج "الملكي" بدوري الأبطال.

واستغل لونين (25 عاما) فرصة إصابة الحارس الأساسي البلجيكي كورتوا، وقدم مستويات كبيرة مع ريال مدريد، وأسهم بشكل كبير في فوز الميرينغي بلقبي الليغا والمسابقة القارية الأم.

وابتعد البلجيكي ما يزيد على 6 أشهر، وعندما بدأ التعافي تعرض لانتكاسة جديدة في الركبة استلزمت عملية جراحية أخرى في مارس/آذار الماضي.

🚨 Real Madrid FEARS that not starting Andriy Lunin in the Champions League final will push him to leave the club this summer! 😬🇺🇦

The Ukrainian has played every knock-out game to get them to the final. 👀

(Source: @relevo)

