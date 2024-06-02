ريال مدريد يهزم دورتموند ويتوج بلقب دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه

توج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت على ملعب ويمبلي.

احتاج الريال 74 دقيقة ليكسر صمود منافسه الألماني بهدف أول سجله الظهير الأيمن داني كارفخال بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها لاعب الوسط توني كروس.

وفي الدقيقة 83 أضاف الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني بعد تمريرة من زميله الإنجليزي جود بيلينغهام.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي ليحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه والسادسة في آخر 11 عاما.

أما بوروسيا دورتموند خامس الدوري الألماني هذا الموسم فقد اكتفى بلقب وحيد في دوري الأبطال الذي حققه عام 1997، وخسر النهائي الثاني على التوالي بملعب ويمبلي بعد السقوط أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1-2 في المباراة النهائية لعام 2013.

وقاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفريق للقبه الثالث هذا العام بعد التتويج ببطولتي الدوري وكأس السوبر الإسباني.

وأصبح أنشيلوتي أكثر مدير فني تتويجا بلقب دوري الأبطال برصيد 5 مرات بواقع لقبين مع ميلان في 2003 و2007، و3 ألقاب مع الريال في 2014 و2022 و2024.

كما حقق ثلاثي الفريق المدريدي لوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز وكارفخال الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في مسيرتهم مع ريال مدريد، واحتفل توني كروس باللقب الأوروبي في آخر مباراة له بقميص الريال بعد إعلانه الرحيل بنهاية الموسم.

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند