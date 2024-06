لوكا مودريتش باقٍ في ريال مدريد عاما آخر

وقّع لوكا مودريتش على عقد جديد مع ريال مدريد لمدة عام واحد، يُبقيه في السنتياغو برنابيو حتى صيف عام 2025، واضعا حدا للشائعات التي روجت لقرب رحيله.

وكشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه بمنصة "إكس"، أن النجم الكرواتي مستعد لتمديد عقده مع النادي الملكي لمدة 12 شهرا.

وأوضح أن لوكا "لم يهتم بالتفاصيل المادية، حيث رفض عرضين كبيرين من الناحية المادية".

🚨⚪️ Luka Modrić stays at Real Madrid as he will sign new deal next week — here we go, confirmed.

Final meeting will Florentino Pérez will be exactly as expected: put pen to paper, take pictures, then announce it.

Modrić didn’t care about money, he rejected two big proposals. pic.twitter.com/SPadzGYYkz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024