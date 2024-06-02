لوكا مودريتش باقٍ في ريال مدريد عاما آخر

وقّع لوكا مودريتش على عقد جديد مع ريال مدريد لمدة عام واحد، يُبقيه في السنتياغو برنابيو حتى صيف عام 2025، واضعا حدا للشائعات التي روجت لقرب رحيله.

وكشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه بمنصة "إكس"، أن النجم الكرواتي مستعد لتمديد عقده مع النادي الملكي لمدة 12 شهرا.

وأوضح أن لوكا "لم يهتم بالتفاصيل المادية، حيث رفض عرضين كبيرين من الناحية المادية".

🚨⚪️ Luka Modrić stays at Real Madrid as he will sign new deal next week — here we go, confirmed. Final meeting will Florentino Pérez will be exactly as expected: put pen to paper, take pictures, then announce it. Modrić didn’t care about money, he rejected two big proposals. pic.twitter.com/SPadzGYYkz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

ووافق اللاعب، البالغ من العمر 38 عاما، على تقليص راتبه كجزء من صفقته الجديدة بعد أن لعب دورا ثانويا في النادي هذا الموسم.

وكان راتب مودريتش من بين الأعلى في النادي الملكي، لكنه سيتقلص بعد أن أوضح في وقت مبكر في المناقشات مع الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز أن المال ليس مهما، وأنه يعطي الأولوية لمواصلة التاريخ في مدريد.

وشارك الكرواتي في 45 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لكن تم استخدامه بشكل أكبر كبديل، حيث جلس في 14 من أصل 32 مباراة في الدوري الإسباني على مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من أنه لعب دورا ثانويا، فإن احترافيته وقدرته التنافسية ظلت محل تقدير كبير من قبل المحيطين بالفريق.

Luka Modric is now the most decorated Real Madrid player in history with 26 titles 🤯👏 🏆 6 European Cups (competition record)

🏆 5 Club World Cups

🏆 5 Spanish Super Cups

🏆 4 European Super Cups

🏆 4 LaLiga titles

🏆 2 Copas del Rey pic.twitter.com/wQB7x32kYS — SPORTbible (@sportbible) June 2, 2024

أرقام قياسية

منذ انتقاله إلى مدريد من توتنهام هوتسبير في عام 2012، فاز مودريتش بـ26 لقبا، وهو أكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي إلى جانب ناتشو، متجاوزا كريم بنزيمة ومارسيلو.

وبات مودريتش اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ مدريد، كما يسعى أيضا إلى تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم باكو خينتو بـ6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، والذي فاز به بين عامي 1955 و1966.

كما أصبح مودريتش أكبر لاعب سنا يمثل ريال مدريد في الدوري الإسباني، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله فيرينك بوشكاش.