مبابي وقّع عقده مع ريال مدريد وهذا موعد تقديمه في البرنابيو

كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد الإسباني أكمل إجراءات التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد من تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ويمبلي" أمس السبت.

وكانت قصة انتقال مبابي واحدة من أكثر الأحداث إثارة للاهتمام في كرة القدم العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.

وبعد الكثير من الجدل، أعلن النجم الفرنسي رحيله عن باريس سان جيرمان في 10 مايو/أيار الماضي.

وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات رومانو فابريزيو أنه تم توقيع العقود، وأنه من المقرر أن يُعلن عن توقيع مبابي للريال قريبا جدا.

وأضاف "لقد اتخذ مبابي قراره في فبراير، ويمكن الآن اعتباره لاعبا جديدا بريال مدريد".

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed. Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League. Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

موعد الإعلان

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن النادي يتطلع إلى الإعلان في وقت مبكر من غد الاثنين، بسبب رغبة مدرب فرنسا ديدييه ديشان في تحديد مستقبل قائد المنتخب قبل بداية بطولة أوروبا.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن مبابي سيحصل على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدر بحوالي 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام.

ويبقى هذا الراتب بعيدا جدا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان، والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

🚨 Kylian Mbappé to Real Madrid. HERE WE GO. pic.twitter.com/hKfag3Hmru — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

وخاض مبابي مباراته رقم 307 والأخيرة مع سان جيرمان، حيث قاده للفوز على أولمبيك ليون 2-1 ليتوج بلقب كأس فرنسا.

وأسدل مبابي الستار على مسيرته مع سان جيرمان بإحرازه اللقب المحلي الـ14 في 8 مواسم قضاها معه، بواقع 6 ألقاب للدوري، و4 بكأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة، و3 ألقاب في كأس الأبطال.

وكان مبابي، الذي انضم لسان جيرمان عام 2017، قادما من موناكو، قد مدد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في "حديقة الأمراء".

وقال اللاعب، الذي يترك باريس سان جيرمان كأفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 256 هدفا، وصناعة 108 أهداف في 307 مباريات، "ما أملكه هنا لن أجده في أي مكان، لكن سيكون لدي أشياء أخرى، وأعلم أنها ستكون رائعة أيضا".