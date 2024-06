مبابي وقّع عقده مع ريال مدريد وهذا موعد تقديمه في البرنابيو

كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد الإسباني أكمل إجراءات التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد من تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "ويمبلي" أمس السبت.

وكانت قصة انتقال مبابي واحدة من أكثر الأحداث إثارة للاهتمام في كرة القدم العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.

وبعد الكثير من الجدل، أعلن النجم الفرنسي رحيله عن باريس سان جيرمان في 10 مايو/أيار الماضي.

وأكد الصحفي المتخصص في الانتقالات رومانو فابريزيو أنه تم توقيع العقود، وأنه من المقرر أن يُعلن عن توقيع مبابي للريال قريبا جدا.

وأضاف "لقد اتخذ مبابي قراره في فبراير، ويمكن الآن اعتباره لاعبا جديدا بريال مدريد".

