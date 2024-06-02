شاهد.. فريق الرسام إنييستا يودع الدوري الإماراتي للمحترفين

هبط فريق الإمارات -الذي يضم الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وباكو ألكاسير- إلى الدرجة الثانية بعد خسارته أمام مضيفه البطائح 2-3 في الجولة الـ26 والأخيرة للدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل البرازيليان ألفارو أوليفيرا (19) وويبرتي سيلفا (90+9) ومحمد الحمادي (21) أهداف البطائح، والكاسير (45+6 من ركلة جزاء) والبرازيلي ليثري سيلفا (85) هدفي الإمارات.

وتوقف رصيد الإمارات (صاحب المركز الـ13 قبل الأخير) عند 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن خورفكان الذي ضمن البقاء.

هبوط فريق الإمارات من دوري أدنوك للمحترفين بعد الخسارة 2-3 أمام البطائح#البطائح_الإمارات #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/MKh21RheGE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 1, 2024

وكان إنييستا (40 عاماً) انضم إلى الإمارات في أغسطس/آب لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليخوض التجربة الثالثة بمسيرته مع الأندية بعد مواطنه برشلونة (2002-2018) وفيسيل كوبي الياباني (2018-2023).

أما ألكاسير فيلعب مع الإمارات منذ يناير/كانون الثاني قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة.

وتعادل خورفكان مع ضيفه الاتحاد كلباء بهدفين للبرازيلي رانييل نيبسون (80 من ركلة جزاء) والسوداني محمد عوض الله (89) مقابل هدفين للبرازيلي لياندرو سيادسيو (23) والإيطالي دانييل بيسا (76 من ركلة جزاء).

كما تعادل بني ياس مع ضيفه عجمان بهدف للفرنسي يوسف نياكاتي (88 ) مقابل هدف للكاميروني روكي مارسيان (78)