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ريال مدريد يريد إفساد خطط برشلونة لضم كيميتش

كيميتش يعتبر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم كما يجيد اللعب كظهير أيمن (غيتي)
2/6/2024

يتطلع ريال مدريد لخطف لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، الذي يعد أول أهداف برشلونة ومدربه الجديد هانزي فليك خلال الميركاتو الصيفي.

ويريد نادي برشلونة تعزيز مركز خط الوسط بالألماني بكيميتش (29 عاما) كأحد الأهداف ذات الأولوية.

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ويبدو أن وجود فليك على رأس العارضة الفنية للبرسا، يعطي دفعا معنويا لمسؤولي النادي الكتالوني في مسار المفاوضات لإتمام صفقة كيميتش، وخاصة أن فليك أشرف على تدريب الدولي الألماني في بايرن ميونخ ومنتخب "المانشافت".

كما يعد انخفاض القيمة السوقية للاعب الألماني أحد المحفزات التي تدفع برشلونة لإتمام الصفقة.

وتراجعت قيمة كيميتش من 10 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو، ويتبقى عاما واحدا على انتهاء تعاقده، وهو ما يجعل مهمة برشلونة أسهل نسبيا في التفاوض.

لكن ما يعقد المهمة هو الراتب السنوي لكيميتش حيث يتقاضى حاليا 19.5 مليون يورو، وهو ما يفوق كثيرا القدرات المالية للبارسا.

وشكك الدولي الألماني في إمكانية بقائه في صفوف بايرن ميونخ الموسم القادم.

ويعيش جوشوا كيميتش أجواء من عدم الاستقرار في النادي البافاري حيث ترفض إدارة بايرن حتى اللحظة التقدم بعرض رسمي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي عام 2025، مما يجعل اللاعب قريبا للغاية من الرحيل في ميركاتو الصيف المنتظر.

وقال كيميتش في تصريحات نشرتها قناة "سكاي سبورت" الألمانية السبت "الموقف غامض حاليا بالنسبة لي، كما قلت لدي عام متبقٍّ من عقدي. تركيزي حاليا على بطولة اليورو فقط، وبعد ذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك محادثات جدية مع بايرن، سنرى ما سيحدث".

الريال يريده

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد يريد التعاقد مع كيميتش لتعويض خط وسطه توني كروس الذي أعلن اعتزاله منذ أيام حيث خاض آخر مبارياته مع النادي الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

ويرى ريال مدريد أن كيميتش يمثل نسخة مشابهة لقدرات كروس في خط الوسط، إضافة إلى شخصيته القوية التي تجعله قادرا على الاندماج السريع مع تركيبة النادي الملكي الموسم المقبل.

وخاض كيميتش مع بايرن 390 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 42 هدفا وقدم 104 تمريرات حاسمة.

يعد كيميتش أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم كما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.

المصدر : الصحافة الإسبانية