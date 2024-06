ريال مدريد يريد إفساد خطط برشلونة لضم كيميتش

يتطلع ريال مدريد لخطف لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، الذي يعد أول أهداف برشلونة ومدربه الجديد هانزي فليك خلال الميركاتو الصيفي.

ويريد نادي برشلونة تعزيز مركز خط الوسط بالألماني بكيميتش (29 عاما) كأحد الأهداف ذات الأولوية.

ويبدو أن وجود فليك على رأس العارضة الفنية للبرسا، يعطي دفعا معنويا لمسؤولي النادي الكتالوني في مسار المفاوضات لإتمام صفقة كيميتش، وخاصة أن فليك أشرف على تدريب الدولي الألماني في بايرن ميونخ ومنتخب "المانشافت".

كما يعد انخفاض القيمة السوقية للاعب الألماني أحد المحفزات التي تدفع برشلونة لإتمام الصفقة.

Xavi wanted Joshua Kimmich to reinforce the position at Barcelona, and Hansi Flick wants to sign him too.

وتراجعت قيمة كيميتش من 10 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو، ويتبقى عاما واحدا على انتهاء تعاقده، وهو ما يجعل مهمة برشلونة أسهل نسبيا في التفاوض.

لكن ما يعقد المهمة هو الراتب السنوي لكيميتش حيث يتقاضى حاليا 19.5 مليون يورو، وهو ما يفوق كثيرا القدرات المالية للبارسا.

وشكك الدولي الألماني في إمكانية بقائه في صفوف بايرن ميونخ الموسم القادم.

ويعيش جوشوا كيميتش أجواء من عدم الاستقرار في النادي البافاري حيث ترفض إدارة بايرن حتى اللحظة التقدم بعرض رسمي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي عام 2025، مما يجعل اللاعب قريبا للغاية من الرحيل في ميركاتو الصيف المنتظر.

وقال كيميتش في تصريحات نشرتها قناة "سكاي سبورت" الألمانية السبت "الموقف غامض حاليا بالنسبة لي، كما قلت لدي عام متبقٍّ من عقدي. تركيزي حاليا على بطولة اليورو فقط، وبعد ذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك محادثات جدية مع بايرن، سنرى ما سيحدث".

🔴👀 Joshua Kimmich on his Bayern future: “It doesn't just depend on me. What does the club want?”.

“FC Bayern remains my first point of contact, talks will take place about my future. I’ve still one year left on my contract”. pic.twitter.com/3QcvsxIEQc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024