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بترو دي لواندا يتغلب على الأهلي الليبي ويتوج بطلا لدوري السلة الأفريقي

بترو دي لواندا“ بطل الدوري الإفريقي لكرة السلة بفوزه على ”الأهلي“ الليبي - المصدر: الجزيرة
بترو دي لواندا الأنغولي بطلا للدوري الأفريقي لكرة السلة بعد فوزه على الأهلي الليبي (الجزيرة)
2/6/2024

توج نادي بترو دي لواندا الأنغولي بطلا للدوري الأفريقي لكرة السلة "بي إيه إل" بفوزه على النادي الأهلي الليبي، في مباراة حملت الكثير من المفاجآت، وانتهت بنتيجة 107-94 لصالح النادي الأنغولي.

وبدأ أهلي بنغازي المباراة التي أقيمت بالعاصمة الرواندية بقوة ونجح في السيطرة على الفترتين الأولى والثانية بفضل تألق الثنائي روبرت جولدن والمخضرم سولو دياباتيه، لينهي الشوط متقدما بنتيجة 52-40.

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ومع بداية الشوط الثاني، واصل بترو دي لواندا هوايته ونجح في قلب الطاولة على الأهلي الليبي لتنتهي الفترة الثالثة بالتعادل 75-75.

وهيمن بترو دي لواندا تماما على الفترة الرابعة أمام تراجع واضح بأداء محترفي الأهلي الليبي، لينهي بطل أنجولا المباراة لصالحه بنتيجة 107-93 ويتوج بطلا للنسخة الرابعة للبطولة.

المصدر : وكالات