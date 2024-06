10 ملاعب ومدن تستضيف يورو 2024

تقام نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) هذا الصيف بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز في 10 ملاعب موزّعة على 10 مدن ألمانية. 9 من الملاعب العشرة ساهمت باستضافة مونديال 2006، باستثناء دوسلدورف أرينا.

اللافت أن ميونخ ستستضيف مباريات في هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي، بعدما كانت ضمن 11 مدينة تستقبل مباريات النسخة الماضية صيف 2021.

استقبل الملعب الذي يعتمده فريق هرتا برلين (درجة ثانية حالياً) أولمبياد 1936، نهائي مونديال 2006، نهائي دوري أبطال أوروبا 2015. ويحتضن نهائي كأس ألمانيا دون انقطاع منذ 1985. وسيكون ملعب نهائي كأس أوروبا 2024 في 14 يوليو/تموز. وقد افتُتح في أغسطس/آب 1936 وشهد تجديداً عامي 2000 و2004. برلين هي عاصمة ألمانيا بعد التوحيد عام 1990. وهي إحدى أكثر المدن جاذبية وتنوّعاً وتستقطب السياح. وتعجّ بالتاريخ والثقافة، على غرار بوابة براندنبورغ وبرج التلفزيون البالغ طوله 368 متراً.

افتتح الملعب الذي بناه فريقا بايرن ميونخ وميونخ 1860 عام 2005، قبل أن يستحوذ البايرن على الملكية كاملة. وقد احتضن افتتاح مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2012 عندما تفوّق تشلسي الإنجليزي على المضيف بايرن ميونخ بركلات الترجيح.

كما استضاف مباريات في كأس أوروبا 2020 صيف 2021. وسيكون ملعب المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وأسكتلندا في 14 يونيو/حزيران، وإحدى مباراتي نصف النهائي. ويقطن ميونخ 1.6 مليون نسمة وهي ثالث أكبر مدينة بألمانيا، وجهة مليئة بالتاريخ والمعارض الفنية والمتنزهات.

