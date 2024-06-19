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من مارادونا وبيليه إلى إتشيفيري وأرانغو.. نجوم لمعت في سماء كوبا أميركا

Carlos Valderrama of Colombia and Diego Maradona of Argentina during the match for the third place Copa America between Colombia and Argentina in Monumental Antonio Vespucio Liberti stadium in Buenos Aires, Argentina on July 11th, 1987. ( Photo by Gerard Bedeau / Onze / Icon Sport via Getty Images )
مارادونا وفالديراما نجم كولومبيا في نسخة 1987 من كوبا أميركا قبل مباراة تحديد المركز الثالث (غيتي)
19/6/2024

منذ انطلاقها قبل 108 أعوام، شارك عدد من أساطير ونجوم الساحرة المستديرة والذين قدموا نفسهم للعالمية في بطولة كوبا أميركا العريقة في عالم كرة القدم.

وتنطلق النسخة الـ48 من البطولة، في 20 الشهر الجاري وتستضيفها الولايات المتحدة للمرّة الثانية بعد 8 أعوام بمشاركة العديد من النجوم يتقدمهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ونجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وهؤلاء أبرز 10 نجوم تاريخيين شاركوا بالبطولة القارية:

 

  • الأرجنتيني دييغو مارادونا
    خاض الأسطورة الأرجنتينية الراحل 3 نسخ من البطولة القاريّة (1979، 1987، 1989) لكنه لم ينجح في التتويج بلقبها. وشارك نجم نابولي الإيطالي السابق في 12 مباراة ضمن البطولة سجّل خلالها 4 أهداف فقط.

  • البرازيلي بيليه
    على الرغم من تتويجه بلقب كأس العالم 3 مرات، لم يتمكّن أسطورة البرازيل بيليه من الفوز بكوبا أميركا. وشارك "الملك" في نسخةٍ واحدة (عام 1959) وأنهاها في صدارة الهدّافين بـ8 أهداف في 6 مباريات. وفي تلك النسخة أنهت البرازيل المشوار في الوصافة خلف غريمتها الأرجنتين.

  • الأوروغوياني إنزو فرانسيسكولي
    لعب الأيقونة الأوروغويانية في كوبا أميركا 4 مرات وحقق اللقب في ثلاث منها (1983، 1987، 1995). وسجّل نجم ريفر بلايت السابق 5 أهداف في 16 مباراة.

  • الباراغوياني روكي سانتا كروس
    شارك الهدّاف التاريخي لباراغواي في 4 نسخ (1999، 2007، 2011، 2015) ووصل إلى النهائي عام 2011. سجّل 7 أهداف في 17 مباراة، بينها ثلاثية "هاتريك" أمام كولومبيا عام 2007.

  • الكولومبي كارلوس فالديراما
    لمع اسم "إل بيبي" مع المنتخب الكولومبي لفترةٍ طويلة وشارك في 5 نسخٍ من كوبا أميركا. ويعد من بين أكثر 10 لاعبين خوضاً للمباريات في البطولة (27 مباراة). سجّل هدفين وحصل على المركز الثالث عامي 1993 و1995، إضافة إلى مشاركته في نسخ أعوام 1987 و1989 و1991.

  • الإكوادوري أليكس أغيناغا
    أغيناغا من بين اللاعبين الأكثر خوضاً لمباريات كوبا أميركا أيضاً. شارك في 25 مباراة وسجّل 4 أهداف، ويحمل الرقم القياسي في عدد النسخ التي شارك فيها (8). وحقق أفضل نتيجة للمنتخب باحتلاله المركز الرابع عام 1993، بعد مشاركات سابقة أعوام 1987و1989 و1991 ومن بعدها أعوام 1999و2001 و2004.

  •  التشيلي إيفان زامورانو
    خاض اللاعب الملقّب بـ"بام بام" 4 نسخٍ من كوبا أميركا (1987، 1991، 1993 و1999). ويملك في رصيده 15 مباراة سجّل خلالها 8 أهداف، وحقق مع منتخب بلاده المركز الرابع كأفضل نتيجة بالنسخة الأخيرة التي خاضها.

  • البيروفي تيودورو فرنانديس
    خاض فرنانديس 6 نسخٍ من البطولة (1935، 1937، 1939، 1941، 1942، 1947). ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدّافين التاريخيين بـ15 هدفاً، خلف البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوبرتو منديز (17). وسجّل أهدافه في 24 مباراة لعبها، وتوّج بطلاً عام 1939.

  • البوليفي ماركو إتشيفيري
    هو أحد أساطير بوليفيا الملقّب بـ"إل ديابلو" خاض 21 مباراة وسجّل 4 أهداف في كأس كوبا أميركا خلال 6 نسخ (1989، 1991، 1993، 1995، 1997، 1999). وصل إلى النهائي في النسخة ما قبل الأخيرة التي لعبها، وهو سادس الهدافين التاريخيين لبوليفيا (11).

10- الفنزويلي خوان أرانغو
كان لاعب الوسط أحد عناصر التشكيلة التاريخية التي أنهت البطولة عام 2011 بالمركز الرابع. لعب أيضاً في 5 نسخٍ أخرى (1999، 2001، 2004، 2007، 2015) وخاض خلالها 20 مباراة ونجح في إحراز هدفين. هو ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات بقميص فنزويلا (129) خلف توماس رينكون (132).

المصدر : الفرنسية