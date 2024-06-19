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العراقي علي جاسم في طريقه إلى الدوري الإيطالي

The man of the moment, 𝘼𝙇𝙄 𝙅𝘼𝙎𝙎𝙄𝙈. twitter: Iraq Football Podcast
علي جاسم قدم مستويات عالية مع نادي القوة الجوية والمنتخب العراقي (مواقع التواصل)
19/6/2024-|آخر تحديث: 19/6/202401:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي كومو الصاعد الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع نادي الكهرباء العراقي لضم الموهبة علي جاسم.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات على حسابه على موقع إكس "وافق الجناح العراقي على الشروط مع كومو، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق سيسك فابريغاس بمجرد الموافقة على العقود".

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بدوره نشر نادي كومو فيديو للموهبة العراقية وكتب تعليقا على حسابه "علي جاسم، مستقبل كومو".

ويلعب جاسم حاليا على سبيل الإعارة مع نادي القوة الجوية ثاني الدوري العراقي وقدم معه مستويات عالية خلال موسم 2023-2024 (9 أهداف) إلى جانب تألقه رفقة منتخب "أسود الرافدين" في بطولة كأس آسيا ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ويشرف فابريغاس، نجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقا فريق كومو ونجح في الصعود به إلى دوري الأضواء الإيطالي.

ويجيد الموهبة العراقية اللعب في عدة مراكز سواء كصانع ألعاب وعلى الأجنحة أو كرأس حربة.

واستهل جاسم مسيرته في الكرخ ومنه إلى الشرطة ثم الكهرباء موسم 2020-2021، قبل أن يقرر الأخير بيعه لنادي أنطاليا سبور التركي في صيف 2023، قبل أن يتم إلغاء الصفقة لأسباب شخصية.

المصدر : مواقع إلكترونية