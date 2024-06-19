العراقي علي جاسم في طريقه إلى الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي كومو الصاعد الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع نادي الكهرباء العراقي لضم الموهبة علي جاسم.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات على حسابه على موقع إكس "وافق الجناح العراقي على الشروط مع كومو، ومن المقرر أن ينضم إلى فريق سيسك فابريغاس بمجرد الموافقة على العقود".

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بدوره نشر نادي كومو فيديو للموهبة العراقية وكتب تعليقا على حسابه "علي جاسم، مستقبل كومو".

🔵🇮🇶 Understand Como have agreed deal to sign 2004 born talent Ali Jassim from Al-Kahrabaa. Iraq born winger has agreed on terms with Como, set to join Cesc Fabregas team as soon as contracts will be approved. pic.twitter.com/Gt9CmeoSZ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024

ويلعب جاسم حاليا على سبيل الإعارة مع نادي القوة الجوية ثاني الدوري العراقي وقدم معه مستويات عالية خلال موسم 2023-2024 (9 أهداف) إلى جانب تألقه رفقة منتخب "أسود الرافدين" في بطولة كأس آسيا ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ويشرف فابريغاس، نجم أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقا فريق كومو ونجح في الصعود به إلى دوري الأضواء الإيطالي.

ويجيد الموهبة العراقية اللعب في عدة مراكز سواء كصانع ألعاب وعلى الأجنحة أو كرأس حربة.

واستهل جاسم مسيرته في الكرخ ومنه إلى الشرطة ثم الكهرباء موسم 2020-2021، قبل أن يقرر الأخير بيعه لنادي أنطاليا سبور التركي في صيف 2023، قبل أن يتم إلغاء الصفقة لأسباب شخصية.