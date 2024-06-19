شاهد.. ألبانيا تنتزع تعادلا قاتلا من كرواتيا في يورو 2024

أخمد منتخب ألبانيا انتفاضة نظيره الكرواتي، وفرض عليه تعادلا إيجابيا مثيرا بنتيجة 2-2 -اليوم الأربعاء- في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حاليا بألمانيا.

واتسمت المباراة بالإثارة، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، في ظل تبادل سيطرة كل منتخب على مجريات الأمور.

وبادر الألبان بالتسجيل عن طريق كازيم لاسي في الدقيقة 11، قبل أن يهدر زملاءه العديد من الفرص السهلة بالشوط الأول، التي كانت كفيلة بتقدمهم بعدد وافر من الأهداف على منتخب الكروات وصيف كأس العالم 2018 وثالث مونديال 2022.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الكرواتي، ليحرز أندريج كراماريتش هدف التعادل في الدقيقة الـ74، قبل أن يأتي الهدف الثاني للكروات عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل كلاوس غاسولا مدافع منتخب ألبانيا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ76، ليصبح هذا هو الهدف العكسي الرابع في (يورو 2024).

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز كرواتيا 2-1، تمكن غاسولا من تصحيح خطئه عقب تسجيله هدف التعادل القاتل لألبانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل منتخب على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة.

وبات منتخب ألبانيا في المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الكرواتي القابع في مؤخرة الترتيب.

وكان منتخب كرواتيا استهل مشواره في البطولة بثلاثية نظيفة أمام إسبانيا في الجولة الأولى السبت الماضي، بينما خسرت ألبانيا 1-2 أمام إيطاليا بنفس الجولة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره الإسباني في الجولة الثانية للمجموعة غدا الخميس.

ويختتم منتخب كرواتيا مبارياته في المجموعة بمواجهة نظيره الإيطالي (حامل اللقب) الاثنين القادم، بينما تلعب ألبانيا مع إسبانيا في اليوم ذاته بالجولة الأخيرة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لدور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.