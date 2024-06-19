بلدية بروكسل تؤكد استحالة استضافة مباراة بلجيكا وإسرائيل لدواعٍ أمنية

قالت بلدية بروكسل -اليوم الأربعاء- إنه سيكون من المستحيل إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين منتخب البلاد ونظيره الإسرائيلي في العاصمة لدواع أمنية.

وأضافت في بيان "خلصت بلدية بروكسل إلى أنه سيكون من المستحيل استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل في ملعب الملك بودوان".

وتابعت أنه "بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى نتيجة مفادها أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا بهذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة مما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة".

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في 6 سبتمبر/أيلول 2024.

وأثارت الحرب الإسرائيلية على غزة مظاهرات على مستوى العالم بما في ذلك بلجيكا حيث نظم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات واعتصامات بالجامعات مما أدى لقطع بعض الجامعات علاقاتها جزئيا أو كليا مع المؤسسات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة -اليوم الأربعاء- ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 37 ألفا و396 شهيدا، و85 ألفا و523 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.