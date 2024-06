الجزائري نبيل بن طالب يصاب بأزمة قلبية مفاجئة

أعلن نادي ليل الفرنسي في بيان رسمي أن لاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب تعرض لوعكة صحية مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى بشكل فوري وعاجل.

وقال نادي ليل في بيان رسمي "نبيل بن طالب تعرض لوعكة صحية -مساء الثلاثاء- وتم نقله على الفور إلى الرعاية وإرساله إلى المستشفى الجامعي في ليل لتلقي العلاج، وندعو الجميع إلى احترام الحياة الخاصة للاعب".

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وأشارت العديد من التقارير المقربة من نادي ليل أن اللاعب الدولي الجزائري تعرض لأزمة قلبية مفاجئة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبدأ بن طالب صاحب الـ29 عامًا مسيرته في إنجلترا في توتنهام بعد أن تدرب في شمال فرنسا وبلجيكا، ثم عاد إلى نادي أنجيه الفرنسي قبل أن ينضم إلى نادي ليل في صيف 2023.

Communiqué : le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin.

Il a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son… pic.twitter.com/ogWIHLcFBa

— LOSC (@losclive) June 19, 2024