رياضة|الدوري الفرنسي

الجزائري نبيل بن طالب يصاب بأزمة قلبية مفاجئة

نبيل بن طالب (يسار) بقميص ليل الفرنسي (الفرنسية)
19/6/2024-|آخر تحديث: 19/6/202411:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن نادي ليل الفرنسي في بيان رسمي أن لاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب تعرض لوعكة صحية مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى بشكل فوري وعاجل.

وقال نادي ليل في بيان رسمي "نبيل بن طالب تعرض لوعكة صحية -مساء الثلاثاء- وتم نقله على الفور إلى الرعاية وإرساله إلى المستشفى الجامعي في ليل لتلقي العلاج، وندعو الجميع إلى احترام الحياة الخاصة للاعب".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأشارت العديد من التقارير المقربة من نادي ليل أن اللاعب الدولي الجزائري تعرض لأزمة قلبية مفاجئة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبدأ بن طالب صاحب الـ29 عامًا مسيرته في إنجلترا في توتنهام بعد أن تدرب في شمال فرنسا وبلجيكا، ثم عاد إلى نادي أنجيه الفرنسي قبل أن ينضم إلى نادي ليل في صيف 2023.

المصدر : مواقع إلكترونية