موعد مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره المجري، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالدور الأول ببطولة يورو 2024 لكرة القدم، غدا الأربعاء على ملعب شتوتغارت أرينا.

يدير اللقاء الحكم الهولندي داني ماكيلي، وتسعى ألمانيا (مستضيفة البطولة) لتحقيق الانتصار الثاني وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد الفوز الكبير 5-1 على أسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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بينما تطمح المجر لتعويض الخسارة 1-3 أمام سويسرا في الجولة الأولى، لتتشبث بأمل الظفر ببطاقة عبور الدور الأول.

موعد مباراة ألمانيا والمجر والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو/حزيران 2024، على ملعب شتوتغارت أرينا بمدينة شتوتغارت الألمانية، ومن المقرر أن تبدأ السابعة مساءً 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية -صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 بالشرق الأول وشمال أفريقيا- عبر قنواتها: beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 4 Max.