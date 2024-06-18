"يويفا" ينفي صحة فيديو منتشر لمشجع قضى الليل في ملعب "غيلسنكيرشن" بألمانيا

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التكهنات المثارة حول الفيديو الذي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر أحد المشجعين وهو يتحدث عن قضاء الليل في ملعب "غيلسنكيرشن"، وأن يكون الفيديو صوّر عقب مباراة إنجلترا مع صربيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وذكر يويفا أنه "من الواضح أن هذا الفيديو لم يسجل خلال البطولة أو حتى في الأسابيع القليلة الماضية، حيث لا توجد لافتات أو علامات تجارية أو العناصر الخاصة ببروتوكول يورو 2024 في الملعب".

وأشار يويفا إلى أن الخطوط داخل الملعب في منطقة الجزاء ومنطقة وسط الملعب التي تظهر في الفيديو لا تكون موجودة بعد المباريات.

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، حيث ظهر المشجع الذي لا تعرف هويته ودون أن يكشف عن موعد تسجيل الفيديو وهو يقول "لقد استيقظت للتو، إنها الرابعة صباحا، أنا أرتجف من البرد".