موعد مباراة تركيا وجورجيا في كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

في المجموعة السادسة من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، يلتقي منتخب تركيا نظيره الجورجي الوافد الجديد إلى المسابقة القارية، الثلاثاء الساعة 19:00، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند الألمانية.

وحقق منتخب تركيا 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد بينما حققت جورجيا انتصارا وحيدا في مباراة ودية أقيمت في فبراير/شباط 2007.

وتصب كفة الخبرات في صالح منتخب تركيا بقيادة مديره الفني الإيطالي فينشنزو مونتيلا الذي يرتكز على لاعبين بارزين مثل:

هاكان كالهانوجلو قائد الفريق ونجم إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي

يوسف يازيجي مهاجم ليل

أردا غولر لاعب ريال مدريد

ألتاي بايندير حارس مرمى مانشستر يونايتد

كينان يلديز مهاجم يوفنتوس.

ولكن المنتخب التركي أثار مخاوف جماهيره بسبب نتائجه السلبية في المباريات الودية حيث خسر بهدف أمام المجر وسقط بنتيجة 6-1 أمام النمسا بوديتين في مارس/آذار الماضي، بينما اكتفى بتعادل سلبي أمام إيطاليا والخسارة بهدفين لهدف أمام بولندا في وديتين خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.

أما المنتخب الجورجي الذي يقوده المدرب الفرنسي ويلي سانيول مدافع بايرن ميونخ السابق، فيرتكز بصورة كبيرة على:

خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي

جورام كاشيا قائد الفريق ومدافع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

جورجيس ميكاوتادزي مهاجم ميتز الفرنسي

جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا الإسباني

بوبو زيفزيفادزي مهاجم كارلسروه الألماني.

وبسبب تأهله من الملحق في مارس/آذار الماضي، خاض منتخب جورجيا مباراة ودية واحدة استعدادا ليورو 2024 فاز خلالها على منتخب الجبل الأسود (الجبل الأسود) بنتيجة 3-1 في التاسع من الشهر الجاري.

موعد المباراة

تقام مباراة تركيا وجورجيا في أمم أوروبا 2024 الثلاثاء 18 يونيو/حزيران الجاري على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند، وتنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة حصريا على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية:

(beIN Sports HD 1 Max beIN Sports FR HD 1)

كما يمكن متابعة أبرز أحداث وأهداف مباراة التشيك والبرتغال في تغطية مباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة بين تركيا وجورجيا في المجموعة السادسة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو.