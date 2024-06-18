موعد مباراة البرتغال والتشيك في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

يستهل منتخب البرتغال مشواره في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بألمانيا بمواجهة حذرة أمام التشيك الثلاثاء 18 يونيو/حزيران الجاري على ملعب ريد بول آرينا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم جورجيا وتركيا.

ويملك المنتخب البرتغالي تشكيلة مدججة بالنجوم في كل الخطوط، على رأسها الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق وهدافه التاريخي، حيث يستعد مهاجم النصر السعودي لمشاركته السادسة في بطولات اليورو.

وبخلاف رونالدو فإن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال يملك أسلحة هجومية بارزة مثل رافائيل لياو وجواو فيليكس وبرناردو سيلفا وغونسالو راموس وديوغو غوتا، إضافة إلى نجمي الوسط برونو فيرنانديز وفيتينيا مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو، وأيضا صخرة الدفاع روبن دياز والمخضرم كليبر بيبي البالغ من العمر 41 عاما.

وكل هذه الأسلحة تجعل المنتخب البرتغالي مرشحا للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج به لأول مرة قبل 8 سنوات بالفوز على فرنسا منظمة البطولة في المباراة النهائية ليورو 2016.

ويتفوق المنتخب البرتغالي في المواجهات المباشرة أمام التشيك بتحقيقه الفوز في آخر 4 مباريات مقابل خسارة وحيدة، وسيلتقي الفريقان في بطولة اليورو للمرة الرابعة، حيث حقق منتخب التشيك فوزه الوحيد بهدف في ربع نهائي يورو 1996، في حين فاز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1 في دور المجموعات في يورو 2008، قبل أن يكرر تفوقه بهدف على التشيك في ربع نهائي يورو 2012.

ويسعى منتخب التشيك إلى كسر هذا التفوق البرتغالي بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص الفريق في التأهل لدور الـ16، ويرتكز مدرب منتخب التشيك إيفان هاسيك على ركائز مهمة مثل توماس سوتشيك قائد الفريق ولاعب وست هام يونايتد وزميله في الفريق الإنجليزي فلاديمير سوفال، إضافة إلى الثنائي باتريك شيك وآدم هولسيك المنتشيين بتتويجهما مع باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني هذا الموسم.

ويأمل منتخب التشيك الاستفادة من نتائجه الإيجابية في 4 مباريات ودية بالفوز على النرويج وأرمينيا في مارس/آذار الماضي، ثم اكتساح مالطا بسباعية والفوز على مقدونيا الشمالية 2-1 في أوائل يونيو/حزيران الجاري.

Pojďme se podívat, jak dnes vypadal první trénink v Lipsku. 👌📷 pic.twitter.com/Q4fA71L6V2 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 16, 2024

موعد المباراة

تقام مباراة البرتغال والتشيك في أمم أوروبا 2024 الثلاثاء 18 يونيو/حزيران الجاري على ريد بول آرينا (44.345 ألف متفرج) في مدينة لايبزيغ، وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة حصريا على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية:

beIN Sports HD 1 Max

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كما يمكن متابعة أبرز أحداث وأهداف مباراة التشيك والبرتغال في تغطية مباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير المباراة بين البرتغال والتشيك في المجموعة السادسة طاقم تحكيم إيطالي بقيادة ماركو غويدا ويساعده فيليبو ميلي وجيورجيو بيريتي.