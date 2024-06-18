معلومات تتحدث عن احتمال التحاقه برونالدو في النصر.. راموس يكشف أسباب رحيله عن إشبيلية

كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس أسباب رحيله عن فريق إشبيلية رغم أنه انضم إليه الموسم الماضي، وسط تقارير صحفية تتحدث عن احتمال انتقاله إلى فريق النصر السعودي ليلتحق بزميله السابق كريستيانو رونالدو.

وفي مؤتمر صحفي أعلن فيه أسباب رحيله قال القائد السابق لريال مدريد "شكرا للجماهير على الدعم، جعلوني أشعر بأنني في بيتي مثل اليوم الأول، كانت لحظات مذهلة وفريدة من نوعها".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ريال مدريد يرفض عرضا من ليفربول لضم رودريغو list 2 of 2 سجن 3 مشجعين بإسبانيا بتهمة الإساءة لفينيسيوس end of list

وتابع أنه "انتهى عقدي وشعرت بأشياء لم أشعر بها منذ سنواتي الأولى، شكرا أيضا لبيبي كاسترو (رئيس النادي) على ثقته بي، تنتهي مرحلة رائعة من حياتي".

وقال "كان أحد أهدافي من العودة هو ذلك الجرح الذي ظل مفتوحا بعد رحيلي في المرة الأولى، أشكر المشجعين الذين غفروا أخطائي ورحبوا بي باحترام ومودة، سأغادر وضميري مرتاح جدا".

وواصل أنه "لم يحدد ما سيفعله في المستقبل، هناك بعض المقترحات الأخرى التي قد تكون مثيرة للاهتمام، لكنني لم أفكر فيها، صحيح أن الولايات المتحدة لفتت انتباهي دائما، لكن ذلك لا يعني شيئا لأن هناك الكثير الذي يجب تقييمه قبل اتخاذ القرار".

وختم بأنه "لا أفكر في الاعتزال على الإطلاق، أشعر أنني بحالة جيدة جدا من الناحية البدنية، لم تعد كرة القدم مجرد أداء، لدي نهم لمواصلة اللعب والمنافسة وأنا بصحة جيدة، لا أعرف هل أستمر لعام أو عامين أو 3 أعوام".

وكان الفريق الأندلسي أعلن أمس الاثنين رحيل المدافع المخضرم الذي عاد إلى فريق بداياته بعد 18 عاما على مغادرته له للانضمام إلى ريال مدريد حيث توج بجميع الألقاب الممكنة.

وقال إشبيلية في بيان "أبلغنا من راموس أنه لن يبقى الموسم المقبل بعدما حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي تأسس فيه واكتسب فيه مكانته الدولية".

وتوجه النادي الأندلسي إلى ابن الـ38 عاما بـ"الشكر على التزامه، قيادته والتفاني اللذان أظهرهما هذا الموسم، متمنين له حظا سعيدا في التحدي الاحترافي المقبل".

ورفض القائد السابق للمنتخب الإسباني عروضا من الدوري السعودي، مفضلا العودة إلى مساعدة نادي بداياته في ظل ما يمر به من صعوبات اقتصادية ورياضية.

لكن تقارير صحفية إسبانية كشفت أن رونالدو -زميل راموس السابق في الميرينغي- يحاول مع فرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر السعودي إقناع "المطرقة الإسبانية" بالانضمام إلى "العالمي".

ويعتبر راموس -الذي ترك ريال مدريد صيف 2021 للالتحاق بباريس سان جيرمان- أحد أعظم المدافعين في التاريخ بسجله الحافل الذي يتضمن 25 لقبا بالمجمل، بينها كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا لعامي 2008 و2012 مع المنتخب الوطني ودوري أبطال أوروبا (4 مرات) والدوري الإسباني (5 مرات) والدوري الفرنسي (مرتان).