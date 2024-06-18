سلوفاكيا تفاجئ بلجيكا وفرنسا تهزم النمسا بهدف عكسي في يورو 2024

احتاج المنتخب الفرنسي إلى هدف عكسي للتغلب على النمسا 1-صفر ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، فيما سطّرت سلوفاكيا أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن بإسقاطها بلجيكا بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الأولى في دوسلدورف، جاء هدف فوز فرنسا بطريقة غير معتادة بعدما توغل كيليان مبابي داخل المنطقة وحوّل كرة عرضية، لكنّ النمساوي ماكسيميليان فوبر حوّلها عن طريق الخطأ رأسية في مرمى فريقه (38).

وأهدر مبابي فرصة ذهبية لتسجيل باكورة أهدافه في المسابقة القارية، عندما انفرد بالحارس بينتس لكنّه سدد خارج المرمى برعونة (55).

وتعرّض مبابي لإصابة قوية في أنفه أثناء محاولته متابعة الكرة برأسه فاصطدم بكتف المدافع كيفن دانسو (86) ليطلب ديشان استبداله، لكنه وأثناء مواكبة الطاقم الطبي له خارج الملعب، عاد إلى المستطيل الأخضر وجلس أرضا بهدف إيقاف اللعب للسماح بالتبديل، فتحصل على بطاقة صفراء من الحكم الذي اعتبر أنه يهدر الوقت عمدا.

وتلعب فرنسا أمام هولندا في قمة نارية الجمعة في لايبزيغ، فيما تتواجه النمسا مع بولندا في اليوم ذاته في برلين.

أكبر المفاجآت

وحقق المنتخب السلوفاكي انتصاره الثالث في النهائيات بفوز مفاجئ على نظيره البلجيكي 1-صفر في فرانكفورت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

وتدين سلوفاكيا بفوزها إلى مهاجم سلافيا براغ التشيكي إيفان سخرانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

وهو الفوز الثالث لسلوفاكيا في 8 مباريات خاضتها في البطولة القارية مقابل تعادل و4 هزائم.

وتصدّرت رومانيا الفائزة على أوكرانيا 3-صفر، المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع سلوفاكيا الثانية، أمام بلجيكا وأوكرانيا من دون نقاط.

وحسمت سلوفاكيا التي يشرف عليها المدرب الإيطالي فرانتشيسكو كالتسونا مواجهتها الأولى مع بلجيكا في مسابقة رسمية لصالحها، في حين خاضا سابقا 3 مباريات ودية انتهت اثنتان منها بالتعادل (1-1 عامي 2002 و2006) والأخيرة بفوز بلجيكا 2-1 عام 2013.

واستهلت سلوفاكيا مشاركتها للمرة الرابعة في بطولة كبرى منذ تفكك تشيكوسلوفاكيا بأفضل طريقة ممكنة، علما أنها بعد مونديال 2010 وأوروبا 2016 و2020 لم تتمكن من بلوغ أكثر من ثمن النهائي.