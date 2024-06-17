11 نجما لن يشاركوا في بطولة كوبا أميركا

تستعد المنتخبات الـ16 المشاركة في بطولة كوبا أميركا بإعلانها عن قوائمها النهائية التي ستخوض المنافسة التي تنطلق يوم 20 يونيو/حزيران الجاري، لكن بعض التشكيلات غاب عنها عدد من النجوم الكورية لأسباب مختلفة.

وتتصدر البرازيل قائمة المنتخبات التي فقدت جهود العديد من نجومها.

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ويعد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي أبرز الغائبين عن بطولة كوبا أميركا بداعي الإصابة.

كما فقد منتخب السامبا خدمات حارسه إيدرسون بعد تعرضه لكسر في مقبس العين ضد توتنهام في الأسبوع الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدوره، قرر المدرب البرازيلي دوريفال جونيور استبعاد قائد المنتخب السابق كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد موسمه المخيب للآمال مع الشياطين الحمر.

فيما يلي قائمة النجوم الذين سيغيبون عن بطولة كوبا أميركا:

1- الحارس البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي).

2- التشيلي غاري ميديل (فاسكو دي غاما الأرجنتيني).

3- الإكوادوري روبرت أربوليدا (ساوباولو البرازيلي).

4- الإكوادوري بيرفيس إستوبينان (برايتون الإنجليزي).

5- البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

6- الأوروغواياني ماتياس فيسينو (لاتسيو الإيطالي).

7- التشيلي أرتورو فيدال (كولوكولو التشيلي).

8- الأرجنتيني باولو ديبالا (روما الإيطالي).

9- البرازيلي نيمار (الهلال السعودي).

10- البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام الإنجليزي).

11- الأوروغواياني إدينسون كافاني (بوكا جونيور الأرجنتيني).