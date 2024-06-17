سويسرا تغير ملعب التدريب في يورو 2024 بسبب سوء حالته

اضطر منتخب سويسرا إلى نقل تدريباته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 قبل مواجهة أسكتلندا في المجموعة الأولى بعد غد الأربعاء بسبب سوء حالة الملعب في معسكره التدريبي.

وكان فريق المدرب مراد ياكين يتخذ من معقل نادي شتوتغارت كيكرز الألماني من الدرجة الأدنى مقرا له، لكن العشب المزروع حديثا بدأ في التلاشي مما أثار مخاوف من إصابة اللاعبين.

وانتقل المنتخب السويسري الآن إلى مقر تدريب فريق شتوتغارت لحين حل هذه المشاكل.

وقال الاتحاد السويسري للعبة في بيان "ماتت جذور العشب في عدة أماكن بملعب التدريب. لذلك سنتدرب اليوم وغدا في ملعب مقر نادي شتوتغارت في ملعب روبرت شلينز شتاديون، وهو في حالة جيدة".

وأضاف "بعد مباراة أسكتلندا من المقرر أن يتم التدريب على الملعب الجديد في أوف دير فالدو. ومع ذلك يجب فحص حالة العشب الجديد يوم الخميس".

وافتتحت سويسرا مشوارها بالبطولة التي تستضيفها ألمانيا بالفوز 3-1 على المجر وستحجز مكانها في دور الـ16 في حال فوزها على أسكتلندا في كولن.