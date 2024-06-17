رياضة|كوبا أميركا|الأميركتان

رونالدينيو يتراجع عن هجومه على البرازيل ووصفه بـ"أسوأ المنتخبات"

Brazil's Ronaldinho celebrates after he scored their second goal against Ecuador in their 2010 World Cup qualifying soccer match in Maracana stadium in Rio de Janeiro in this October 17, 2007 file photo. One of a handful of players to win both the World Cup (Brazil 2002) and the Champions League (Barcelona 2006) during the decade, Ronaldinho was FIFA's World Player of the Year in 2004 and 2005 and European Footballer of the Year in 2005. Picture taken October 17, 2007. To match feature -DECADE/ REUTERS/Bruno Domingos (BRAZIL - Tags: SPORT SOCCER)
رونالدينيو أكد أهمية دعم البرازيليين لرجال المدرب دوريفال جونيور (رويترز)
17/6/2024

تراجع المهاجم البرازيلي السابق رونالدينيو عن تصريحه بعدم مشاهدة منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم.

وبدا رونالدينيو أنه غير لهجته أيضا حول فرص المنتخب في الفوز بلقب كوبا أميركا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأوضح الدولي البرازيلي السابق أن تعليقاته وانتقاداته كانت تهدف إلى إثارة رد فعل من الجماهير وتعهد بدعم منتخب بلاده المتوج بلقب البطولة 9 مرات.

وتحدث رونالدينيو في رسالة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إنستغرام" قائلا "لن أتخلى أبدا عن كرة القدم البرازيلية، ولن أقول أبدا تلك الأشياء التي رأيتموها. هذه كانت كلمات من مشجعين برازيليين رأيتها عبر الإنترنت".

كما أكد نجم برشلونة السابق على أهمية دعم البرازيليين لرجال المدرب دوريفال جونيور.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2005 أثار الجدل في البداية بانتقاداته اللاذعة للمنتخب البرازيلي المتوجه إلى البطولة، واصفا إياه بـ"أحد أسوأ المنتخبات" في تاريخ كرة القدم.

ودفعه إحباطه، بعد التعادل المخيب للآمال 1-1 مع الولايات المتحدة، إلى القول إنه لن يشاهد مباراة للمنتخب البرازيلي في البطولة القارية.

وخرج رونالدينيو بتصريحات نارية عبر فيديو يشير فيه إلى أنه لن يشاهد أي مباراة للمنتخب في كوبا أميركا بسبب امتلاك البرازيل أنصاف لاعبين غير جديرين بالثقة.

وتعرض رونالدينيو لانتقاد حاد بعد تصريحاته السلبية قبل انطلاق البطولة في 20 يونيو/حزيران الجاري.

ورد اللاعب رافينيا على هذه التصريحات قائلا إن رونالدينيو نفسه قد طلب من فينيسيوس جونيور تذاكر لمشاهدة مباريات السامبا، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع كلام أسطورة المنتخب.

المصدر : مواقع إلكترونية