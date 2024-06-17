رونالدينيو يتراجع عن هجومه على البرازيل ووصفه بـ"أسوأ المنتخبات"

تراجع المهاجم البرازيلي السابق رونالدينيو عن تصريحه بعدم مشاهدة منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم.

وبدا رونالدينيو أنه غير لهجته أيضا حول فرص المنتخب في الفوز بلقب كوبا أميركا.

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وأوضح الدولي البرازيلي السابق أن تعليقاته وانتقاداته كانت تهدف إلى إثارة رد فعل من الجماهير وتعهد بدعم منتخب بلاده المتوج بلقب البطولة 9 مرات.

وتحدث رونالدينيو في رسالة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إنستغرام" قائلا "لن أتخلى أبدا عن كرة القدم البرازيلية، ولن أقول أبدا تلك الأشياء التي رأيتموها. هذه كانت كلمات من مشجعين برازيليين رأيتها عبر الإنترنت".

كما أكد نجم برشلونة السابق على أهمية دعم البرازيليين لرجال المدرب دوريفال جونيور.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2005 أثار الجدل في البداية بانتقاداته اللاذعة للمنتخب البرازيلي المتوجه إلى البطولة، واصفا إياه بـ"أحد أسوأ المنتخبات" في تاريخ كرة القدم.

ودفعه إحباطه، بعد التعادل المخيب للآمال 1-1 مع الولايات المتحدة، إلى القول إنه لن يشاهد مباراة للمنتخب البرازيلي في البطولة القارية.

🚨🇧🇷CONVOCATORIA DE BRASIL ✅Listos los elegidos por Dorival Júnior para encarar la Copa América y buscar su título #🔟 👀Una de las peores selecciones de los últimos años según Ronaldinho comparte grupo con Colombia 📻#ElVBarCaracol por @CaracolRadio pic.twitter.com/G15GDFpAD8 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 16, 2024

وخرج رونالدينيو بتصريحات نارية عبر فيديو يشير فيه إلى أنه لن يشاهد أي مباراة للمنتخب في كوبا أميركا بسبب امتلاك البرازيل أنصاف لاعبين غير جديرين بالثقة.

وتعرض رونالدينيو لانتقاد حاد بعد تصريحاته السلبية قبل انطلاق البطولة في 20 يونيو/حزيران الجاري.

ورد اللاعب رافينيا على هذه التصريحات قائلا إن رونالدينيو نفسه قد طلب من فينيسيوس جونيور تذاكر لمشاهدة مباريات السامبا، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع كلام أسطورة المنتخب.