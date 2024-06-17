مبابي قبل الانتخابات الفرنسية: المتطرفون قريبون جدا من الفوز بالسلطة والسياسة أهم من مباراة النمسا

كان نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وقائده كيليان مبابي واضحا أمس الأحد في موقفه حيال الانتخابات التشريعية المفصلية المقبلة في البلاد، قائلا إنه "ضد التطرف والأفكار المسببة للانقسام".

وقال مبابي (25 عاما)، في مؤتمر صحافي عقده في دوسلدورف حيث تلعب فرنسا اليوم الاثنين مع النمسا مباراتها الافتتاحية في كأس أوروبا، "أعتقد أنها لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا، نحن في وضع غير مسبوق".

وأضاف "كأس أوروبا مهمة للغاية في مسيرتنا، لكننا مواطنون أولا وقبل كل شيء، ولا أعتقد أنه يمكننا الانفصال عن العالم من حولنا. اليوم، يمكننا جميعا رؤية المتطرفين قريبين جدا من الفوز بالسلطة، ولدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلادنا".

ودعا مبابي جميع الشباب إلى الخروج والتصويت ليكونوا مدركين حقًا لأهمية الوضع. وقال "تحتاج البلاد إلى التماهي مع قيم التنوع والتسامح. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. وآمل حقا أن نتخذ القرار الصحيح".

🚨 Le DISCOURS complet de Kylian Mbappé contre les parties extrêmes aux élections 🗳️🇫🇷 🎥 @lequipe pic.twitter.com/fZ9gdfe2bO — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 16, 2024

وأضاف "أريد أن أكون فخورا بارتداء قميص بلدي في 7 يوليو/تموز المقبل (بعد ربع النهائي والجولة الثانية من الانتخابات). لا أريد أن أمثل دولة لا تتوافق مع قيمي وقيمنا".

وتابع "يجب ألا نختبئ. يقول الناس في كثير من الأحيان إنه لا ينبغي لنا الخلط بين كرة القدم والسياسة، لكن عندما تكون في مثل هذه المواقف، فإن الأمر مهم للغاية، وأكثر أهمية من مباراة الغد (أي اليوم الاثنين)" ضد النمسا.

كما دافع الدولي الفرنسي عن التعليقات التي أدلى بها أول أمس السبت زميله ماركوس تورام، قائلا إن "مهاجم إنتر الإيطالي لم يبالغ كثيرا في دعوة البلاد إلى القتال كل يوم لمنع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من الفوز بالانتخابات".

ودعا تورام الجمعة الماضي إلى "القتال حتى لا يفوز التجمع الوطني"، وهو موقف نادر من رياضي بارز.

🚨 Marcus Thuram appelle à voter CONTRE le Rassemblement National lors des élections législatives : "𝗝𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲, 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲. J'ai appris ça après le match contre le Canada, on était un peu tous choqués dans le… pic.twitter.com/hJ2FR61YJ2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 15, 2024

وفي أول ردود فعل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، طالب بـ"تجنّب أي شكل من أشكال الضغط والاستخدام السياسي للمنتخب الفرنسي".

ولم يبدِ مبابي رأيه صراحة ضد أو لصالح أي طرف قبل الانتخابات التي ستجرى الجولة الأولى منها يوم 30 يوينو/حزيران الحالي، على أن تقام الجولة الثانية في 7 يوليو/تموز المقبل.

وتظاهر 250 ألف شخص على الأقل أول أمس السبت في فرنسا ضد اليمين المتطرف، الذي يبدو في موقع قوة مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحاول معسكره استعادة زمام المبادرة بوعود بتعزيز القدرة الشرائية.

وكانت نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى "مد شعبي" لدرء فوز جديد يتوقّع أن يحقّقه حزب التجمع الوطني في جولتي الانتخابات التشريعية بعد فوزه الأحد الماضي في الاستحقاق البرلماني للاتحاد الأوروبي، في تطوّر دفع رئيس البلاد إلى حل الجمعية الوطنية.