مكافأة فوز إنجلترا بيورو 2024 تفوق بكثير ما حصلت عليه الأرجنتين بطلة مونديال 2022

ذكر تقرير بريطاني أن منتخب إنجلترا سيحصل على مكافآت قياسية مذهلة إذا فاز ببطولة يورو 2024 لكرة القدم الجارية حاليا في ألمانيا.

واستهلت إنجلترا -التي خسرت نهائي البطولة الأوروبية النسخة الماضية صيف 2021 على أرضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح- مشوارها في ألمانيا -أمس الأحد- بفوز صعب جدا على صربيا بهدف نظيف سجله جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني.

ويعد طريق فريق الأسود الثلاثة ممهدا نحو الدور الثاني عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الدانمارك وسلوفينيا.

وذكر التقرير البريطاني أن الحافز المادي للفوز بلقب يورو 2024 ضخم وقياسي، حيث لم يحصل عليه أي منتخب آخر، إذ يبلغ 24 مليون جنيه إسترليني.

وهذا المبلغ الضخم يفوق بكثير ما حصل عليه منتخب الأرجنتين بعدما فاز بكأس العالم 2022 في قطر (13 مليون جنيه إسترليني).

وسيحصل المدرب غاريث ساوثغيت على 4 ملايين جنيه إسترليني وحده، ويتقاسم اللاعبان هاري كين وبيلينغهام 9.6 ملايين جنيه إسترليني، بينما سيقتسم باقي المنتخب 14 مليون جنيه إسترليني.