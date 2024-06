فوضى وزحام في وسائل المواصلات عقب مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024

اشتكى المشجعون من اضطرابات السفر الطويلة وازدحام القطارات بعد مباراة إنجلترا وصربيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في غيلسنكيرشن أمس الأحد، والتي اجتذبت عشرات الآلاف إلى المدينة الواقعة غرب ألمانيا والتي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وفازت إنجلترا بصعوبة على صربيا 1-صفر في المجموعة الثالثة لكأس أوروبا.

وانتظرت الجماهير عربات القطار المتاحة لنقلهم من المحطة المزدحمة بالقرب من ملعب أرينا أوف شالكه حتى وقت متأخر من الليل، وفقا لصحيفة فرانكفورتر روندشاو اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قطارات ومحطات مكتظة بالمشجعين الذين تدافعوا بكثافة.

وكتب أحد المشجعين على منصة إكس "انتهت المباراة قبل الساعة الـ11 مساء بقليل، 3 ساعات للسفر بالترام والقطار إلى دوسلدورف التي تبعد أقل من 50 ميلا، إنه أمر سيئ بشكل مذهل".

These were the scenes over 2 hours after the final whistle of England’s game last night, fans still queueing for a tram away from the stadium.

It’s being reported it took over 3 and a half hours to clear everyone away from the stadium. 😨

Disgraceful organisation. 😡 pic.twitter.com/alhaRhCXNI

— Football Away Days (@FBAwayDays) June 17, 2024