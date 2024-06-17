الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل هدّدهم بفأس قبيل مباراة في يورو 2024

أعلنت السلطات الألمانية أن الشرطة أطلقت النار على رجل هدّد عناصرها بفأس وقنبلة حارقة (مولوتوف) وأصابته بجروح في هامبورغ، قبيل انطلاق مباراة في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

وجاء في بيان للشرطة أنه "قرابة ظهر الأحد (10:00 بتوقيت غرينتش) هدّد رجل عددا من المارة وعناصر شرطة بفأس وبقنبلة مولوتوف".

وأضاف البيان أن الشرطة أطلقت النار وأصابت المهاجم "الذي ربما كان يعاني أزمة نفسية".

وكانت هامبورغ تعج بمشجعي كرة القدم قبل المباراة التي انتهت بفوز هولندا على بولندا بهدفين مقابل هدف.

لكن لا مؤشرات، وفق الشرطة تدل على أن الواقعة مرتبطة بالمباراة.

وقالت الشرطة إن الرجل خرج من مطعم للوجبات الخفيفة واقترب من مارة وشرطيين "بطريقة تنطوي على تهديد".

وعندما لم يمتثل لأوامر الشرطة بإلقاء ما يحمله من أسلحة، أطلق عناصرها النار عليه.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المهاجم أصيب في ساقه، وتلقى الإسعافات الأولية في الموقع ثم جرى نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به رجل ألماني يبلغ 39 عاما، لم تتّضح دوافعه بعد.

وكانت الشرطة أعلنت في منشور على منصة إكس أنها أطلقت على الأثر "عملية كبرى" في حي سانت باولي في المدينة.

ووقع الحادث قرب محطة ريبربان التي تبعد أكثر من كيلومتر من منطقة المشجعين الرسمية في المدينة.