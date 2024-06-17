نوير يفكّر في اعتزال اللعب دوليا بعد كأس أمم أوروبا

لا يستبعد حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير اعتزال اللعب الدولي، لكنه لن يتخذ قراره إلا بعد نهاية بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال نوير للصحفيين، اليوم الاثنين، "لا أريد الكشف عن هذا الآن. سأفكر في الأمور عقب البطولة".

ويشارك نوير (38 عاما) للمرة الثامنة في بطولة كبرى، في "يورو 2024" التي تقام ببلاده.

ومن المقرر أن يعادل نوير رقم الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، بخوضه مباراته رقم 17 في البطولة كأكثر الحراس مشاركة في المباريات بهذه البطولة، عندما يواجه المنتخب الألماني نظيره المجري الأربعاء المقبل.

وقال نوير، الذي يمكنه أن ينفرد بالرقم القياسي حال خوضه المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام سويسرا يوم الأحد المقبل، "بالتأكيد يبدو هذا أمرا جيدا".

Neuer on whether this will be his last tournament with the national team: "I can't reveal that yet. I'll think about it after the tournament" pic.twitter.com/yNeIb3WEoX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 17, 2024

ولعب نوير 120 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في 2009، كما أنه أصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بداية من كأس العالم 2010، حيث توج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل. ولكنه أيضا لم يتمكن من تفادي الخروج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم.

ورغم أنه غاب عن أغلب المباريات في 2023 بسبب كسر في الساق ولم يلعب مع المنتخب الألماني لمدة 18 شهرا، اختاره المدير الفني يوليان ناغلسمان ليكون الحارس الأساسي للمنتخب في يورو 2024.

وكان نوير عاد للمشاركة مع المنتخب الألماني في آخر مباراتين وديتين قبل البطولة، لكن تم التشكيك في قدراته على أن يكون الحارس الأساسي بعد ارتكابه العديد من الأخطاء، وقال البعض إن الحارس البديل مارك أندريه تير شتيغن سيكون الخيار الأفضل.