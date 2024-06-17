شاهد.. رومانيا تفاجئ أوكرانيا في يورو 2024

حققت رومانيا فوزها الأول منذ 24 سنة في كأس أوروبا لكرة القدم، عندما فاجأت جارتها أوكرانيا وهزمتها 3-صفر، اليوم الاثنين في ميونخ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لنسخة ألمانيا 2024.

وسجّل هدف الافتتاح لرومانيا نيكولاي ستانتشيو من تسديدة رائعة (29) خلافا لمجريات الشوط الأول، ثم حسمت المواجهة عن جدارة في الثاني عبر رازفان مارين من خارج منطقة الجزاء أيضا (53)، ودنيس دراغوش بعدها بأربع دقائق (57).

وتصدّرت رومانيا المجموعة مؤقتا التي تضم أيضا بلجيكا وسلوفاكيا.

وكانت رومانيا العائدة للبطولة القارية بعد غياب 8 أعوام، والتي لم تشارك في كأس العالم منذ 1998، حققت فوزا وحيدا في 5 مشاركات في كأس أوروبا، على حساب إنجلترا 3-2 عام 2000 عندما بلغت ربع النهائي، ليصبح بذلك الفوز الثاني لها خلال 5 مشاركات في منافسات اليورو.

على ملعب أليانتس أرينا، سيطر لون الفريقين الأصفر على المدرجات، ولفّ لاعبو أوكرانيا أكتافهم بعلم البلاد التي تواجه غزوا روسيا منذ أكثر من عامين.

دانت السيطرة أول ثلث ساعة لأوكرانيا بنسبة 70% لكن بدون خطورة من ثنائي جيرونا الإسباني أرتيم دوبفيك هداف الليغا وفيكتور تسيهانكوف.

لكن رومانيا بقيت صلبة دفاعيا، واستفادت من خطأ دفاعي خلافا لمجريات اللعب، وتشتيت خاطئ من أندري لونين حارس ريال مدريد الإسباني، ووصلت الكرة من دنيس مان إلى القائد نيكولاي ستانتشيو، أطلقها لاعب ضمك السعودي من حافة المنطقة في المقص الأيسر (29).

في الشوط الثاني، عاشت أوكرانيا دقائق عصيبة جدا، فيما عرفت رومانيا مجددا من أين تؤكل الكتف.

بعد مرتدة سريعة أطلق رازفان مارين، العائد من إصابة، تسديدة أرضية قوية من موقع تسجيل الهدف الأوّل، أخطأ لونين في إبعادها لتعانق شباكه (53).

وتلعب رومانيا مباراتها المقبلة مع بلجيكا، السبت، في كولن وأوكرانيا مع سلوفاكيا الجمعة في شتوتغارت.