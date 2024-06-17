شاهد.. رومانيا تفاجئ أوكرانيا في يورو 2024
حققت رومانيا فوزها الأول منذ 24 سنة في كأس أوروبا لكرة القدم، عندما فاجأت جارتها أوكرانيا وهزمتها 3-صفر، اليوم الاثنين في ميونخ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لنسخة ألمانيا 2024.
وسجّل هدف الافتتاح لرومانيا نيكولاي ستانتشيو من تسديدة رائعة (29) خلافا لمجريات الشوط الأول، ثم حسمت المواجهة عن جدارة في الثاني عبر رازفان مارين من خارج منطقة الجزاء أيضا (53)، ودنيس دراغوش بعدها بأربع دقائق (57).
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وتصدّرت رومانيا المجموعة مؤقتا التي تضم أيضا بلجيكا وسلوفاكيا.
وكانت رومانيا العائدة للبطولة القارية بعد غياب 8 أعوام، والتي لم تشارك في كأس العالم منذ 1998، حققت فوزا وحيدا في 5 مشاركات في كأس أوروبا، على حساب إنجلترا 3-2 عام 2000 عندما بلغت ربع النهائي، ليصبح بذلك الفوز الثاني لها خلال 5 مشاركات في منافسات اليورو.
على ملعب أليانتس أرينا، سيطر لون الفريقين الأصفر على المدرجات، ولفّ لاعبو أوكرانيا أكتافهم بعلم البلاد التي تواجه غزوا روسيا منذ أكثر من عامين.
دانت السيطرة أول ثلث ساعة لأوكرانيا بنسبة 70% لكن بدون خطورة من ثنائي جيرونا الإسباني أرتيم دوبفيك هداف الليغا وفيكتور تسيهانكوف.
لكن رومانيا بقيت صلبة دفاعيا، واستفادت من خطأ دفاعي خلافا لمجريات اللعب، وتشتيت خاطئ من أندري لونين حارس ريال مدريد الإسباني، ووصلت الكرة من دنيس مان إلى القائد نيكولاي ستانتشيو، أطلقها لاعب ضمك السعودي من حافة المنطقة في المقص الأيسر (29).
⚽️🔥ستانسيو يفتتح التسجيل لرومانيا بهدف رائع
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2024
في الشوط الثاني، عاشت أوكرانيا دقائق عصيبة جدا، فيما عرفت رومانيا مجددا من أين تؤكل الكتف.
بعد مرتدة سريعة أطلق رازفان مارين، العائد من إصابة، تسديدة أرضية قوية من موقع تسجيل الهدف الأوّل، أخطأ لونين في إبعادها لتعانق شباكه (53).
مارين يعقد من مهمة أوكرانيا بتسجيله للهدف الثاني
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2024
وتلعب رومانيا مباراتها المقبلة مع بلجيكا، السبت، في كولن وأوكرانيا مع سلوفاكيا الجمعة في شتوتغارت.