شاهد.. إنجلترا تعاني لتهزم صربيا وسلوفينيا تنتزع تعادلا بطعم الفوز من الدانمارك

قاد جود بيلينغهام منتخب إنجلترا للفوز على منتخب صربيا بهدف نظيف، في حين استطاعت سلوفينيا اقتناص تعادل قاتل من الدانمارك في كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا حتى يوم 14 يوليو/تموز المقبل.

وفي الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، سجل بيلينغهام هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة الـ12.

وبذلك الفوز يعتلي المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة منذ الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد تعادل كل من الدانمارك وسلوفينيا في الجولة ذاتها، في وقت سابق من الأحد.

ويواجه المنتخب الإنجليزي في الجولة المقبلة نظيره الدانماركي الخميس المقبل، ويلعب المنتخب الصربي مع نظيره السلوفيني في اليوم ذاته.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لتجاوز إحباط نسخة 2020، حينما خسر في المباراة النهائية أمام نظيره الإيطالي بضربات الترجيح، ويأمل في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي المجموعة نفسها تعادل منتخب سلوفينيا مع نظيره الدانماركي 1-1.

ونجح المنتخب السلوفيني في الحصول على أول نقطة في مشواره بالبطولة، وهو الذي يشارك بها للمرة الثانية، بعدما سبق له المشاركة في نسخة عام 2000 في هولندا وبلجيكا.

على الجانب الآخر، أخفق منتخب الدانمارك، الذي وصل إلى نصف النهائي من النسخة الماضية، في تحقيق الفوز في المباراة الأولى له بالبطولة للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشل في تحقيق ذلك في النسخة الماضية حين خسر أولى مبارياته أمام فنلندا بهدف نظيف.

وتقدم المنتخب الدانماركي عن طريق كريستيان إريكسن في الدقيقة الـ17، وأدرك إيريك يانغا التعادل للمنتخب السلوفيني في الدقيقة الـ77.