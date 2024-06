الجماهير الصربية متهمة بـ"السلوك التمييزي" في يورو 2024

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا ضد الاتحاد الصربي للعبة بعد رفع الجماهير الصربية لافتة "تحمل رسالة استفزازية لا تتلاءم مع حدث رياضي" خلال المباراة أمام إنجلترا أمس الأحد في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وتقدم الاتحاد الكوسوفي لكرة القدم بشكوى إلى يويفا بشأن الأعلام الصربية والهتافات واللافتات خلال المباراة، مشيرا إلى أنها حملت "رسائل سياسية وعنصرية ضد كوسوفو".

وأوضح يويفا أن محقق لجنة الأخلاق والانضباط سيجري تحقيقا في "مزاعم السلوك التمييزي" من جانب الجماهير الصربية، والتي جرى اتهامها أيضا بإلقاء مقذوفات داخل الملعب خلال الخسارة بهدف دون رد أمام إنجلترا.

OFFiCIAL – The Football Federation of Kosova has lodged an official complaint to @UEFA regarding Serbian fans displaying political, chauvinistic, and racist messages against Kosova during the Serbia-England match at #Euro2024.

This behavior is unacceptable and has no place in… pic.twitter.com/VBqQI4q4qF

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) June 17, 2024