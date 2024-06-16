أهلا بالعيد.. أندية ودوريات ونجوم يهنئون المسلمين بعيد الأضحى المبارك
قدمت أندية في دوريات مختلفة التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به أغلب المسلمين اليوم 16 يونيو/حزيران الجاري عبر العالم.
وحرصت معظم الأندية الأوروبية والعربية وكذلك الدوريات العالمية على تهنئة المسلمين بهذه المناسبة لزيادة الترابط بين الساحرة المستديرة وجمهورها.
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وقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المهنئين، فكتب عبر حسابه "خالص تمنياتنا لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم، كل عام وأنتم بخير".
🙏🏻 خالص تمنياتنا لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم…كل عام وأنتم بخير 🕋
#عيد_اضحى_مبارك #عيد_مبارك pic.twitter.com/19qsBN0NFn
— FIFA – عربي (@fifacom_ar) June 16, 2024
بدوره، قدّم الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) كلمات التهنئة والاحتفال بهذه المناسبة، وتبعته في ذلك أغلب الأندية، من بينها مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.
عيدكم مُبارك وكل عام وأنتم بخير 🤩 pic.twitter.com/zH90epIOfy
— Premier League Arabic (@PLinArabic) June 15, 2024
ولم يفوت حساب الدوري الإسباني (لا ليغا) هو الآخر الفرصة لتهنئة متابعيه حول العالم بالعيد.
🐑تهانينا إلى كل العالم العربي و الإسلامي بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك!🥳
كل عام و أنتم بألف خير!#EidAlAdha #EidAdhaMubarak #LALIGA pic.twitter.com/Iz5ii1vF8f
— LALIGA (@LaLigaArab) June 15, 2024
من #الدوري_الفرنسي إلى جميع الأمة العربية والإسلامية كل عام وأنتم بخير بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك ❤️ pic.twitter.com/iUbp1Jh2dR
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) June 15, 2024
وسارت الأندية على خطاه برسومات تعبيرية وصور وكذلك كلمات خاصة تعبر عن الحفاوة بهذا اليوم المبارك، وكان أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتليتكو مدريد.
وهنأ ريال مدريد الإسباني المسلمين بطريقته الخاصة، حيث كتب مطلع أغنية أم كلثوم الشهيرة "يا ليلة العيد آنستينا وجددتِ الأمل فينا"، "مهنئا الأمتين العربية والإسلامية ومتمنيا عيدا سعيدا مليئا بالحب والسعادة".
🕋🐑💫 كل عام وأنتم بخير #مدريدستاس، بمناسبة #عيد_الأضحي المبارك! #Eid_AlAdha pic.twitter.com/TTYUPHt8Jo
— ريال مدريد (@realmadridarab) June 15, 2024
كما هنأ بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر حسابه المسلمين بالعيد على لسان قائد الفريق ماركينيوس.
أولمبيك مارسيليا يتمنى #عيد_الأضحى مبارك لكل الأمة الإسلامية، كل عام و أنتم بخير 🌙 pic.twitter.com/JYgxz3Nrku
— أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) June 15, 2024
من جانبها، لم تنس الأندية العربية الاحتفال بهذا اليوم المبارك، من بينها نادي الدحيل القطري والوحدة، ومن السعودية جاء النصر والتعاون والاتحاد في مقدمة الأندية.
ونشر النادي الأهلي المصري صورا توثق صلاة العيد التي جمعت المئات في فروعه المنتشرة بالقاهرة الكبرى.
من آنفيلد إلى جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي 🌙❤️
كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك 🎉 pic.twitter.com/1QZxzapN84
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 15, 2024
🎈أهلا أهلا بالعيد 🎈
نادي أستون فيلا يهنئكم بحلول #عيد_الأضحى المبارك 💜
كل عام وأنتم بخير! 😍#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/efypcsseaf
— أستون فيلا (@AVFCArabia) June 15, 2024
الجميع في نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول #عيد_الأضحى المبارك
كل عام وأنتم بخير 🎉 pic.twitter.com/Vx1xJw56y6
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 15, 2024
أولمبيك مارسيليا يتمنى #عيد_الأضحى مبارك لكل الأمة الإسلامية، كل عام و أنتم بخير 🌙 pic.twitter.com/JYgxz3Nrku
— أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) June 15, 2024
🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بمناسبة #عيد_الأضحى
🙌 عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/DhdgAKwOEm
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 15, 2024
تقبل الله طاعتكم 🕋
وكل عـام وأنتـم بخير 💛#عيد_الأضحى pic.twitter.com/Lf4DeKkVxa
— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) June 16, 2024
#EidMubarak to all our fans celebrating Eid al-Adha! May this holiday be filled with joy, peace, and togetherness ❤🖤 #EidAlAdha #SempreMilan pic.twitter.com/ARQ4msNwfs
— AC Milan (@acmilan) June 15, 2024
📸 إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى في فروع النادي 🛐
عيدكم مبارك ❤️ pic.twitter.com/5wWvUD4aE6
— النادي الأهلي (@AlAhly) June 16, 2024
أما أبرز اللاعبين الذين قدموا التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فهم:
Eid Mubarak to all my Muslim brothers and sisters ❤️🤲🏼 #EidAlAdha pic.twitter.com/ldxnQQtOLd
— Mesut Özil (@M10) June 16, 2024
Eid Mubarak to all my Muslim brothers & sisters around the world ❤️🙏 pic.twitter.com/CXWoVLAXa6
— 𝗞𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗙𝗖 (@KonateFC) June 15, 2024
كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا ❤️
— Mohamed Salah (@MoSalah) June 16, 2024
Aïd Moubarak 🌙 pic.twitter.com/Ayxe0WbgnY
— Arda Guler Xtra 🇹🇷 (@ArdaGulerXTra) June 16, 2024