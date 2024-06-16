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أهلا بالعيد.. أندية ودوريات ونجوم يهنئون المسلمين بعيد الأضحى المبارك

ليفربول يهنئ المسلمين يعيد الأضحى
كبار الأندية في أوروبا هنأت المسلمين بعيد الأضحى (مواقع التواصل)
16/6/2024

قدمت أندية في دوريات مختلفة التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به أغلب المسلمين اليوم 16 يونيو/حزيران الجاري عبر العالم.

وحرصت معظم الأندية الأوروبية والعربية وكذلك الدوريات العالمية على تهنئة المسلمين بهذه المناسبة لزيادة الترابط بين الساحرة المستديرة وجمهورها.

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وقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المهنئين، فكتب عبر حسابه "خالص تمنياتنا لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم، كل عام وأنتم بخير".

بدوره، قدّم الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) كلمات التهنئة والاحتفال بهذه المناسبة، وتبعته في ذلك أغلب الأندية، من بينها مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.

ولم يفوت حساب الدوري الإسباني (لا ليغا) هو الآخر الفرصة لتهنئة متابعيه حول العالم بالعيد.

وسارت الأندية على خطاه برسومات تعبيرية وصور وكذلك كلمات خاصة تعبر عن الحفاوة بهذا اليوم المبارك، وكان أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتليتكو مدريد.

وهنأ ريال مدريد الإسباني المسلمين بطريقته الخاصة، حيث كتب مطلع أغنية أم كلثوم الشهيرة "يا ليلة العيد آنستينا وجددتِ الأمل فينا"، "مهنئا الأمتين العربية والإسلامية ومتمنيا عيدا سعيدا مليئا بالحب والسعادة".

كما هنأ بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان في فيديو بثه عبر حسابه المسلمين بالعيد على لسان قائد الفريق ماركينيوس.

من جانبها، لم تنس الأندية العربية الاحتفال بهذا اليوم المبارك، من بينها نادي الدحيل القطري والوحدة، ومن السعودية جاء النصر والتعاون والاتحاد في مقدمة الأندية.

ونشر النادي الأهلي المصري صورا توثق صلاة العيد التي جمعت المئات في فروعه المنتشرة بالقاهرة الكبرى.

 

 

 

 

 

أما أبرز اللاعبين الذين قدموا التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فهم:

 

 

 

المصدر : وكالات