أفضل الهدافين على الإطلاق في تاريخ كوبا أميركا

على مدار أزيد من قرن كانت بطولة كوبا أميركا مسرحا للعديد من أساطير كرة القدم الذين خلدوا أسماءهم في تاريخ المنافسة العريقة بأدائهم وأهدافهم الكثيرة التي قادت منتخاباتهم نحو منصات التتويج.

من الأرجنتيني نوربرتو مانديز والتشيلي إدواردو فارغاس مرورا بالبيروفي باولو غيريرو والأورغوياني أنخيل رومانو والأرجنتيني غابرييل باتيستوتا وصولا إلى ليونيل ميسي عاشت الجماهير لحظات لا تمحى من الإبهار والإبداع في النسخ المتعاقبة لكوبا أميركا.

ويتقاسم صدارة هدافي بطولة كوبا أميركا الأرجنتيني نوربرتو مانديز والبرازيلي زيزينيو برصيد 17 هدفا لكل منهما.

فما يلي قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق في تاريخ بطولة كوبا أمريكا:

الأرجنتيني نوربرتو مينديز: 17 هدفا.

Brazilian legend Zizinho is the joint all-time top scorer with Norberto Mendez in Copa América history with 17 goals in total.#SeleçãoBrasileira #VamosArgentina pic.twitter.com/YoGCNxhWKf — Stat Attack ⚽📈 (@StatAttack4) June 13, 2021

البرازيلي زيزينيو: 17 هدفا.

ZIZINHO stats in Brasil NT

👕53 Matches Played

⚽️30 Goals

🎯19 OPTA assists

📈49 goal involviment

🥅03 FK

⛳️01 PK In Copa América:

👕33 matches

⚽17 Goals🥇

🎯12 assists 🥈

🏆1 title Best goalscorer and 2° best assistant of Copa América pic.twitter.com/qPqDgPoeYY — Vitor Jesus (@BrazilBallers) August 29, 2021

البيروفي تيودورو فرنانديز: 15 هدفا.

🕊️ 𝗨𝗻 𝗮𝗯𝗿𝗮𝘇𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝗶𝗲𝗹𝗼, '𝗟𝗼𝗹𝗼' Un día como hoy, en 1913, nació Teodoro Fernández Meyzán, campeón de América en 1939 con #LaBicolor 🇵🇪 y máximo ídolo de @Universitario. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/S9CMIJ7tOh — La Bicolor (@SeleccionPeru) May 20, 2024

الأورغوياني سيفيرينو فاريلا: 15 هدفا.

🗓 El 14 de septiembre de 1913 nació Severino Varela, "La Boina Fantasma" es el tercer máximo goleador histórico de la Copa América con 15 anotaciones ⚽ El uruguayo 🇺🇾 fue además multicampeón con Peñarol y Boca Juniors a nivel de clubes pic.twitter.com/OUYiFAVlVx — Pase de Gooooool ⚽🥅 (@PaseDeGooooool) September 14, 2021

الإكوادوري إدواردو فارغاس: 14 هدفا.

¡Se queda! 😌🇨🇱 ✍🏼 Eduardo Vargas acerta sua renovação de contrato e segue honrando o nosso manto até o final de 2024! 👏🏼🐔 😏 #RenoVargas pic.twitter.com/VENT1bFvpW — Atlético (@Atletico) April 11, 2022

البيروفي باولو غيريرو: 14 هدفا.

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 13 هدفا.

البرازيلي أديمير دي مينيزيس: 13 هدفا.

Ademir Marques de Menezes pic.twitter.com/AkXleRpb6O — SPORT #Sport119 (@SportReecife) October 29, 2021

الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا: 13 هدفا.

البرازيلي غاير دا روزا بينتو: 13 هدفا.