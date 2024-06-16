أفضل 5 أجنحة يشاركون في كوبا أميركا 2024

ستكون الجماهير الكروية على موعد من الإثارة في بطولة كوبا أميركا التي تنطلق في 20 يونيو/حزيران الجاري في الولايات المتحدة بفضل ما سيقدمه عدد من أفضل الأجنحة في العالم يتقدمهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وسيكون لاعب إنتر ميامي الأميركي محط الأنظار في انتظاره ما سيقدمه في هذه البطولة القارية رغم تقدمه في السن.

كما ينتظر أن يتألق فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية.

فيما يلي قائمة أفضل 5 أجنحة تشارك في بطولة كوبا أميركا 2024:

5-الأميركي كريستيان بوليسيتش (ميلان الإيطالي).

4-الكولومبي لويس دياز (ليفربول الإنجليزي).

3-الأرجنتيني أنخيل دي ماريا(بنفيكا البرتغالي).

2-فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

1-الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأميركي).