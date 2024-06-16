موعد مباراة فرنسا والنمسا في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

أول مباراة للمنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) ستكون مواجهة قوية ضد المنتخب النمساوي على ملعب "مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية الاثنين.

ويسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز بهذه المباراة وتوجيه رسالة لجميع المنافسين بأن منتخب "الديوك"، وصيف كأس العالم 2022، سيسعى بكل قوته لحصد لقبه الثالث في البطولة.

وتوج المنتخب الفرنسي بلقب البطولة مرتين من قبل في عامي 1984 و2000.

ويدخل المنتخب الفرنسي البطولة في حالة من الاستقرار الفني حيث إن ديديه ديشامب يتولى تدريب الفريق منذ عام 2012 وقاده للعديد من الإنجازات أبرزها التتويج بكأس العالم 2018 واحتلاله الوصافة في نسخة 2022 واحتلال المركز الثاني في يورو 2016، والتتويج بدوري أمم أوروبا في موسم 2020-2021.

ويأمل ديشامب أن يواصل مسيرته الناجحة مع المنتخب الفرنسي والتتويج باللقب، ويساعده في هذا امتلاك المنتخب الفرنسي لمجموعة مميزة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم القائد كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي وأنطوان غريزمان وكامافينجا وثيو هيرنانديز.

ولكن مهمة المنتخب الفرنسي لن تكون سهلة أمام المنتخب النمساوي، الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة فقط، علما بأنه خسر مباراتين من أصل 3 مباريات افتتاحية له في البطولة.

ويدخل المنتخب النمساوي البطولة محققا نتائج إيجابية، فمنذ انتهاء مشاركته في بطولة دوري أمم أوروبا 2022 لم يخسر المنتخب سوى مباراة واحدة في آخر 14 مباراة خاضها وكانت أمام المنتخب البلجيكي في التصفيات المؤهلة لليورو.

موعد المباراة

تقام مباراة فرنسا والنمسا في أمم أوروبا 2024 الاثنين 17 يونيو/حزيران الجاري، على ملعب "مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية، وتنطلق المباراة الساعة (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة حصريا على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية (beIN Sports HD 1 Max).

كما يمكن متابعة أبرز أحداث وأهداف المباراة في تغطية مباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

يدير مباراة فرنسا والنمسا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، طاقم تحكيم إسباني بقيادة جيسوس خيل مانزانو.