شاهد.. هولندا تقلب الطاولة على بولندا في أمم أوروبا 2024

قلب منتخب هولندا (الطواحين) الطاولة على منافسه منتخب بولندا، لينتزع فوزا صعبا بنتيجة 1-2 اليوم الأحد في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.

ولم يحافظ منتخب بولندا على تقدمه بهدف سجله آدم بوكسا في الدقيقة الـ16 في غياب النجم الأول روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

وأدرك منتخب هولندا التعادل في الدقيقة الـ29 بهدف كودي جاكبو مهاجم ليفربول بتسديدة قوية غيّر مدافع بولندا مسارها إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ83 سجل فاوت فيخهورست الهدف الثاني لهولندا بعد ثوان قليلة من نزوله بديلا لممفيس ديباي.

وانتزع منتخب الطواحين أول 3 نقاط محققا فوزا ثمينا قبل مواجهة نارية مع فرنسا في الجولة الثانية الخميس المقبل، في حين سيلعب منتخب بولندا ضد النمسا في اليوم نفسه.