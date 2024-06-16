شاهد.. إيطاليا تتعافى من صدمة الهدف القياسي المبكر وتهزم ألبانيا في يورو 2024

تعافت إيطاليا حاملة اللقب من صدمة تلقيها هدفا قياسيا مبكرا أمام ألبانيا في غضون 23 ثانية، لتبدأ مشوارها في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بالفوز 2-1 السبت أمام جماهير كبيرة ساندت المنافس.

استغل نديم باجرمي رمية تماس ضعيفة من فيدريكو ديماركو ليسدد الكرة في مرمى جيانلويجي دوناروما، مسجلا أسرع هدف على الإطلاق في بطولة أوروبا.

وأدركت إيطاليا التعادل في الدقيقة 11 بضربة رأس من اليساندرو باستوني، ثم وضع نيكولو باريلا الفريق في المقدمة بعدها بـ5 دقائق بعد أن قابل الكرة -إثر إبعاد سيئ- بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء.

وفي حين سيطرت إيطاليا على المباراة بشكل كبير بعد هدف باجرمي، فإنها لم تصنع سوى قليل من الفرص الحقيقية في الشوط الثاني، وظهر المدرب لوتشيانو سباليتي محبطا بشكل متزايد، إذ لم يتمكن فريقه من حسم المباراة رغم تمسكه بالفوز ليتقدم لصدارة المجموعة الثانية مشاركة مع إسبانيا.

وسبق لإيطاليا الفوز بلقب البطولة في نسختي 1998 و2020، وحصلت على المركز الثاني في عامي 2000 و2012.

ولا تشير التوقعات إلى أن ألبانيا لديها فرصة كبيرة للتأهل للدور الثاني من المجموعة الصعبة التي تضم أيضا كرواتيا وإسبانيا طرفي نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.