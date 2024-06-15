18 رقما قياسيا قيد التحطيم في يورو 2024

من أهداف بلاتيني التسعة في نسخة واحدة، إلى لقبي إسبانيا تواليا، في ما يأتي بعض الأرقام القياسية برسم التحطيم في كأس أوروبا المقبلة في كرة القدم (يورو 2024):

9 أهداف لبلاتيني

9 أهداف في نسخة واحدة، رقم قياسي لميشال بلاتيني خلال قيادته فرنسا لإحراز لقب 1984 على أرضها. يصعب تحطيم رقم مماثل. لكن أمثال الفرنسي كيليان مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإنجليزي هاري كاين ستكون أمامهم فرصة صناعة هذا الإنجاز في 7 مباريات، فيما لم يخض "بلاتوش" في تلك النسخة سوى 5 مباريات.

ثنائية إسبانيا

منتخب إسبانيا هو الوحيد الذي احتفظ بلقبه في 2012، وذلك بعد تتويجه في 2008. كانت ألمانيا الغربية قريبة من هذا الإنجاز عام 1976، لكنها خسرت النهائي بركلات الترجيح أمام تشيكوسلوفاكيا بعد تعادلهما 2-2 (5-3 بركلات الترجيح). ستحاول إيطاليا القيام بهذه المهمة على الأراضي الألمانية.

4-0

هي أكبر نتيجة في مباراة نهائية. إسبانيا القوية استمتعت بهز شباك إيطاليا 4 مرات، محرزة في 2012 ثالث لقب كبير تواليا، بعد كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010.

رونالدو يحلّق في صدارة الهدافين

سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو 14 هدفا في كأس أوروبا، في 5 نسخ مختلفة، وبمقدوره تعزيز الرقم هذا الصيف. يتفوّق على الفرنسي ميشال بلاتيني (9). من بين الهدافين المستمرين في المنافسة، الفرنسي أنطوان غريزمان (7). يملك لاعب النصر السعودي الرقم القياسي للأهداف في النهائيات والتصفيات (45)، متقدما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (25).

الأكثر مشاركة أيضا

رقم إضافي لرونالدو: مع 25 مباراة، هو اللاعب الأكثر خوضا للمواجهات في كأس أوروبا، متقدما مواطنيه بيبي وجواو موتينيو (19). هو الوحيد شارك في 5 نسخ وبمقدوره تعزيز رقمه في النسخة المقبلة. هو الأكثر مشاركة أيضا في مباريات النهائيات والتصفيات (60)، متقدما الإيطالي جانلويجي بوفون (58).

الألقاب الثلاثة

المنتخبات الأكثر تتويجا هي ألمانيا (1972 و1980 و1996)، إسبانيا (1964، 2008، 2012). يمكن لأحدهما الانفراد بالرقم القياسي بحال تتويجه في الملعب الأولمبي في برلين في 14 يوليو/تموز المقبل. وحدهما المنتخبان الفرنسي (1984، 2000) والإيطالي (1968، 2021) يمكنهما اللحاق بهما. ألمانيا (1976، 1992، 2008) والاتحاد السوفياتي (1964 و1972 و1988) هما الأكثر خسارة في المباراة النهائية.

لاعب ومدرّب

بيرتي فوغتس هو الوحيد المتوّج باللقب كلاعب (مع ألمانيا الغربية، 1972 عندما بقي على قائمة البدلاء) ومدرّب (ألمانيا، 1996). يمكن للفرنسي ديدييه ديشان المتوّج في 2000 والهولندي رونالد كومان (1988) السير على خطاه.

6 هدافين

6 لاعبين تقاسموا جائزة الهداف في 2012: الروسي ألن دزاغوييف، الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، الإيطالي ماريو بالوتيلي، الألماني ماريو غوميز، البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني فرناندو توريس، لتسجيلهم 3 أهداف.

العجوز فاستيتش

بعمر 38 عاما و257 يوما، الكرواتي إيفيتسا فاستيتش هو أكبر مسجّل في كأس أوروبا، من ركلة جزاء ضد بولندا في 2008.

العميد كيرالي

عميد كأس أوروبا هو المجري غابور كيرالي مع بنطاله الرمادي الشهير. شارك مع المجر خلال خسارتها ثمن نهائي كأس أوروبا 2016 ضد بلجيكا (0-4) عندما كان بعمر 40 عاما و86 يوماً.

الأصغر

أصغر لاعب مشارك في كأس أوروبا كان البولندي كاسبر كوزلوفسكي. بعمر 17 عاما و246 يوما، لعب ضد إسبانيا في 2021. الهداف الأصغر هو السويسري يوهان فونلانتين، عندما كان بعمر 18 عاما و141 يوما ضد فرنسا في نسخة 2004.

9 أهداف في مباراة

الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في مباراة واحدة، يعود لافتتاح النسخة الأولى بين يوغوسلافيا وفرنسا (5-4) في 6 تموز/يوليو 1960 على ملعب بارك دي برانس في باريس.

فارق 5 أهداف

أكبر فارق من الأهداف في مباراة واحدة، كان 5-0 في مباريات فرنسا-بلجيكا والدانمارك-يوغوسلافيا (1984)، السويد-بلغاريا وإسبانيا-سلوفاكيا (2004) و6-1 في مباراة هولندا-يوغوسلافيا (2000).

أفضل هجوم لفرنسا

تملك فرنسا 3 من أفضل 4 خطوط هجوم في تاريخ كأس أوروبا، مع 14 هدفا في 1984 (في 5 مباريات)، 13 هدفا في 2000 (في 6 مباريات) و2016 (في 7 مباريات)، على غرار هولندا 13 هدفا في 2000.

لا رباعيات

لا يزال أمام المهاجمين مهمة تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة. لكن 7 لاعبين نجحوا بتحقيق ثلاثية. بالإضافة إلى بلاتيني، صاحب ثلاثيتين في 1984، هناك الألمانيان ديتر مولر وكلاوس ألوفس، الهولنديان ماركو فان باستن وباتريك كلايفرت، البرتغالي سيرجيو كونسيساو والإسباني ديفيد فيا.

ثاني دقيقة

سُجّل أسرع هدف في تاريخ كأس أوروبا بعد دقيقة و7 ثوان، وحمل توقيع الروسي ديميتري كيريتشنكو ضد اليونان في 2004. حقق الفرنسي ميشال بلاتيني أسرع ثلاثية، في غضون 18 دقيقة، في مرمى يوغوسلافيا (3-2) في نسخة 1984.

الدولة الأكثر المشاركة

الأكثر مشاركة في النهائيات هي ألمانيا (13 مرّة). ستعزّز رقمها عندما تستضيف النسخة المقبلة.

لم يشاركوا بعد في النهائيات

الدول التي لم تشارك بعد في النهائيات هي أندورا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، البوسنة والهرسك، قبرص، إستونيا، جزر فارو، جورجيا، جبل طارق، إسرائيل، كازاخستان، كوسوفو، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، مولدوفا، مونتينيغرو، سان مارينو.