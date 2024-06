موعد مباراة إنجلترا ضد صربيا في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

تستهل إنجلترا مشوارها بكأس أوروبا 2024 في كرة القدم في ألمانيا، برداء المرشحة لإحراز لقب قاري أول في تاريخها، عندما تلاقي صربيا -الأحد- في غلزنكيرشن.

وفي حين تبحث إنجلترا عن اللقب الثاني الكبير في تاريخها، بعد مونديال 1966 على أرضها، تبدو مرشحة قوية رغم اكتفاء رجال المدرب غاريث ساوثغيت بفوز يتيم في آخر 5 مباريات ودية، بينها خسارة أمام آيسلندا على أرضها صفر-1 وتعادل مع مقدونيا الشمالية المتواضعة 1-1.

رغم ذلك يبدو منتخب "الأسود الثلاثة" مرشّحا للتأهل إلى ثمن النهائي من مجموعة ثالثة تضمّ أيضا سلوفينيا والدانمارك اللتين تلتقيان الأحد في شتوتغارت.

بيد أن المنتخب الصربي لن يكون لقمة سائغة، وسيحاول الاستفادة من غياب الاستقرار في خط دفاع ساوثغيت الذي دفع ثمن الإصابات. غاب قلب الدفاع هاري ماغواير لإصابته، فيما يُعدّ لوك شو الظهير الوحيد الفعلي رغم غيابه عن ناديه والمنتخب منذ فبراير/شباط الماضي.

كما عانى مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري جون ستونز من مشكلات بدنية طوال الموسم، فيما يُتوقع أن يستهل كيران تريبييه، الظهير الأيمن عادة، مواجهة صربيا على الرواق الأيسر.

وتردّد دفاعي يأمل في الاستفادة منه ثنائي الهجوم ألكسندر ميتروفيتش الذي يعرف الكرة الإنجليزية جيدا مع نيوكاسل وفولهام قبل الانتقال الموسم الماضي إلى الهلال السعودي، ودوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)، بالإضافة إلى حنكة دوشان تاديتش.

وتتميّز صربيا التي تلاقي إنجلترا للمرّة الأولى مذ أصبحت دولة مستقلة، بالكرات الرأسية التي شكّلت ثلث أهدافها الـ15 في التصفيات.

وبعد الخروج المبكر في آخر نسختين لكأس العالم، تأمل صربيا في تحقيق النجاح في بطولة أوروبا من خلال خطة واعدة لتحقيق فوز مبكر في مسيرتها.

