ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين للدفاع عن لقب كوبا أميركا

أعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبا لبطولة كأس كوبا أميركا لكرة القدم اليوم السبت، في حين فشل أنخيل كوريا وفالنتين باركو وليوناردو باليردي في الانضمام لحامل اللقب بعد أن كانوا في التشكيلة المؤقتة.

وكان اليوم السبت الموعد النهائي لتقديم التشكيلات النهائية لاتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) وأعلنت الأرجنتين القائمة بعد يوم من فوزها على غواتيمالا 4-1 وديا.

ويواصل ليونيل ميسي قيادة تشكيلة أبطال العالم، بينما سينضم إليه الجناح المخضرم أنخيل دي ماريا الذي سيعتزل اللعب الدولي بعد البطولة التي تنطلق في 20 يونيو/حزيران الجاري في الولايات المتحدة.

وسيبقى إميليانو مارتينيز، الحاصل على جائزة القفاز الذهبي بكأس العالم، في حراسة المرمى بينما سيعاني سكالوني صداعا لاختيار مركز قلب الدفاع بعد انضمام كريستيان روميرو ونيكولاس أوتامندي وليساندرو مارتينيز الذي عانى من موسم مليء بالإصابات.

ولا يفتقر سكالوني إلى خيارات هجومية أيضا مع استدعاء هداف الدوري الإيطالي لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي.

وحصل أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد، الذي شارك لأول مرة العام الماضي وخاض خمس مباريات دولية، على مكان في الفريق بعد أن سجل اللاعب (19 عاما) عشرة أهداف للفريق الإنجليزي في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، لم يشارك باولو ديبالا حتى في التشكيلة المؤقتة، على الرغم من تسجيله 16 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة لروما.

وأوقعت القرعة الأرجنتين في المجموعة الأولى وستلعب مع كندا في المباراة الافتتاحية للبطولة في أتلانتا قبل أن تواجه تشيلي في نيوجيرسي وبيرو في ميامي.

وفيما يلي تشكيلة منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا: