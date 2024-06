وفاة مفاجئة لحارس مرمى منتخب الجبل الأسود عن عمر 26 عاما

توفيَ حارس مرمى منتخب الجبل الأسود (مونتينيغرو) الدولي ماتيا ساركيتش عن 26 عاما، وفقا لما أعلنه ناديه ميلوول الإنجليزي والاتحاد المونتينيغري لكرة القدم.

وقال الاتحاد إن ساركيتش "توفيَ فجأة صباح اليوم"، واصفا إياه بأنه "عضوٌ محبوبٌ في (الصقور الشجاعة)، شخص مبتسم دائما".

وبحسب الصحف المونتينيغرية، شعر ساركيتش بوعكة بشقته في بودفا في مونتينيغرو، وبعدما استدعى أصدقاؤه خدمة الطوارئ لمحاولة إنعاشه، توفي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت.

ولعب ساركيتش 9 مبارياتٍ لمونتينيغرو. بدأ مسيرته الدولية أمام بيلاروسيا في 2019 ولعب أساسيا في المباراة ما قبل الأخيرة لمنتخب بلاده أمام بلجيكا في الخامس الشهر الحالي.

وانطلقت مسيرة الحارس على صعيد الأندية في أكاديمية أندرلخت البلجيكي قبل انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي عام 2015.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

